В Україні – засилля небезпечних дитячих іграшок

Перед новорічними святами треба бути особливо обережними, коли купуємо «миколайчики»

Держпродспоживслужба виявила понад 4,5 тис. дитячих іграшок, що не відповідали законодавству

За дев’ять місяців 2021 року Держпродспоживслужбою здійснено 452 перевірки показників безпечності дитячих іграшок, під час яких виявлено більше 4,5 тис. одиниць продукції, що не відповідали законодавству. Про це йдеться на сайті відомства.

За результатами проведених перевірок вжито понад 1500 корегувальних заходів, таких як приведення у відповідність з встановленими вимогами та тимчасова заборона надання продукції на ринку.

Для порівняння, у 2020 році Держпродспоживслужбою було проведено 535 перевірок показників безпечності продукції та виявлено 1370 одиниць, які мали порушення (що втричі менше, ніж за дев’ять місяців 2021 року).

«Напередодні Дня Святого Миколая та новорічних свят є посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз важливо тримати питання їх якості на особливому контролі. В цьому питанні ми співпрацюємо з профільною асоціацією – Громадською спілкою «Українська асоціація індустрії іграшок», що активно інформує громадян про ознаки якісних іграшок та допомагає виявляти неякісну продукцію», – зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Нагадаємо, раніше в Україні виявили небезпечні іграшки: частка свинцю перевищена в 164 рази.

Також у Рівному перевірка виявила іграшки, які можуть викликати небезпечні хвороби.