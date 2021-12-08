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    У Києві продавець шаурми чистить овочі прямо на дорозі (фото)

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    Підготовка овочів до приготування шаурми відбувається в антисанітарних умовах - У Києві продавець шаурми чистить овочі прямо на дорозі (фото)
    Підготовка овочів до приготування шаурми відбувається в антисанітарних умовах
    фото: Facebook-сторінка «Новобіличі»

    Антисанітарні умови приготування шаурми жахають

    Кияни стали свідками того, як продавці шаурми обробляють овочі для приготування цього продукту харчування.

    Так, на Академмістечку щоранку продавець шаурми на проїжджій частині дороги біля свого кіоску чистить овочі. Відходи він кидає прямо на дорогу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці спільноти «Новобіличі».

    «Академ. Шаурма. Зворотній бік. Кожного ранку в 8:30 приблизно. Чистка овочів зі сторони проїжджої частини», – йдеться у дописі під фото.

    Слід зазначити, що лише біля станції метро «Академмістечко» розміщено не менше п'ять яток із шаурмою.

    У коментарях під дописом користувачі соцмережі обурюються антисанітарними умовами, в яких готується шаурма в кіосках.

    Нагадаємо, в Києві неодноразово траплялися масові отруєння шаурмою.

    Також кіоски з шаурмою, як і самі продавці, не раз потрапляли у скандали в Києві. Зокрема, у лютому цього року біля станції метро «Політехнічний інститут» продавець шаурми напав на знімальну групу телеканалу «Київ».

    У липні на столичній Оболоні поблизу виходу із метро «Героїв Дніпра» стався вибух газового балону у кіоску, де продавали шаурму.

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    Теги: Київ отруєння їжа кияни харчування
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    У Києві продавець шаурми чистить овочі прямо на дорозі (фото)