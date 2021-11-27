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    На Сумщині жінка купила хліб із небезпечною «начинкою»

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    Металевий &laquo;сюрприз&raquo; виявила покупчиня у буханцеві - На Сумщині жінка купила хліб із небезпечною «начинкою»
    Металевий «сюрприз» виявила покупчиня у буханцеві
    Фото з відкритих джерел

    Хлібзавод оштрафували за жорстке порушення гігієнічних вимог

    До головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області надійшло звернення від громадянки, яка мешкає у місті Путивль щодо порушень вимог законодавства у сфері безпеки харчових продуктів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

    У скарзі наголошувалося, що жінка придбала хліб, а вдома під час його розрізання виявила металеву гайку діаметром 1 см.

    У ході проведення заходу державного нагляду (контролю) підприємства фахівцями Роменського управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області було виявлено порушення гігієнічних вимог.

    За результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) інспекторами було складено акт, протокол та наказано про усунення порушень вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин. Головним управлінням було прийнято ухвалу про накладення штрафу у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.

    «Оператор ринку повністю погодився з виявленими порушеннями та провів коригувальні заходи щодо встановлених невідповідностей. Під час перевірки виконання розпорядження інспекторами було підтверджено, що всі попередньо виявлені порушення усунуто», – повідомили у відомстві.

    Нагадаємо, згідно з прогнозом експерта, хліб подорожчає та стане гіршої якості попри рекордний врожай.

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    Теги: продукти Сумщина жінка хліб
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    На Сумщині жінка купила хліб із небезпечною «начинкою»