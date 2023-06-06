Підрив Каховської ГЕС: московська пропагандистка отримала підозру

6 червня блогерша однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС

Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ворожу пропагандистку, яка займається інформаційно-підривною діяльністю проти України. Йдеться про уродженку Одеси, прокремлівську блогершу Юлію Лозанову, більш відому під псевдонімом Юлія Вітязєва. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Ще у 2015 році вона переїхала до Москви, де розпочала активно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Вітязєва використовувала всі доступні їй медіа-майданчики для публічної підтримки збройної агресії РФ.

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Саме вона 6 червня 2023 року однією з перших почала активно виправдовувати російських окупантів за підрив ними Каховської ГЕС.

Для цього московська блогерка опублікувала відповідні дописи на власному Телеграм-каналі, який нараховує майже 100 тис. підписників.

Крім того, Вітязєва регулярно поширює до антиукраїнський контент в ефірах російського каналу «Соловьев.live» і займається збором грошей для потреб окупаційних угруповань РФ.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти її підривної діяльності проти України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили блогерці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст.111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі фігурантка переховується від правосуддя на території країни-агресора. Тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти України. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.