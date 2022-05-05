Звірства у Бучі скоїли псковські десантники, росгвардійці і кадировці – Reuters

Чеченські командири Хусейн Межидов (ліворуч) і Анзор Бісаєв на фото в соціальних мережах

Чеченські командири Хусейн Межидов (ліворуч) і Анзор Бісаєв на фото в соціальних мережах

Поміж окупаційних військ у Бучі були військовослужбовці російських сил безпеки «Витязь»

У Бучі, що у Київській області, під час її окупації російськими військами діяв підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та «кадирівці». Про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Під час масштабного розслідування журналісти опитали понад 90 місцевих жителів Бучі, вивчили надані ними фото, відео і документи, які росіяни залишили в місті.

Поміж окупаційних військ були військовослужбовці російських сил безпеки «Витязь» – це підтверджує знайдений на місці події документ, який посвідчує особу. «Витязь» перебуває під командуванням росгвардії, її керівник Віктор Золотов є колишнім охоронцем путіна і підпорядковується безпосередньо президенту Росії.

Про присутність у місті 76-ї десантно-штурмової дивізії з Пскова свідчить «любовний лист», який місцевий житель знайшов у своєму будинку вже після повернення до Бучі. Лист, написаний від руки, був адресований солдату Олександру Логвиненку, якого журналісти пізніше розпізнали як десантника з Пскова.

Сусідній будинок, за словами місцевого жителя, займала та ж сама група російських солдатів. На стіні хтось балончиком написав «Wolf_68» – і журналісти зʼясували, що в соцмережах так підписується росіянин Кирило Крючков. Він служив у 234-му штурмовому авіаполку, який входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії.

Окрім того, журналісти з’ясували, що в Бучі діяли щонайменше три підрозділи, пов’язані з Кадировим.

31 березня українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині.

Напередодні прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.