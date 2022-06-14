США передадуть Україні додаткові реактивні системи залпового вогню

Анонсовані Америкою чотири РСЗВ є тільки початковим траншем

Сполучені штати Америки готуються направити в Україні додаткові реактивні системи залпового вогню РСЗВ. Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, пише The Washington Post.

Раніше анонсовані Америкою чотири РСЗВ є тільки початковим траншем. «Ми збираємося надати українцям те, що їм потрібно для переслідування цілей на території України», – сказав Кол.

Нагадаємо, у США розраховують, що під час зустрічі у форматі «Рамштайн» будуть анонсовані нові поставки зброї Україні. Також нещодавно США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як Himars, в рамках 11-го пакету допомоги Україні. Himars буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів ( 49 миль ).

Президент Джозеф Байден заявляв, що США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.