Збиття ракети на Тернопільщині: фото місця падіння

Росіяни стріляли ракетами старої модифікації

Центр стратегічних комунікацій опублікував фотографії з місця падіння збитої російської ракети в Тернопільській області.

«За зовнішніми ознаками решток можна припустити, що росіяни стріляли ракетами старої модифікації», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Генштабу, одну із ракет вдалось знищити в районі відповідальності Повітряного командування «Центр», дві – у зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗС України.

Раніше повідомлялось, що 14 червня Росія завдала низку ракетних ударів. ППО України збили три ракети, рештки яких впали на території Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей.

Нагадаємо, уламки ракети, яку збили над Золочевим на Львівщині, впали на цегельню – є постраждалі.

Як повідомлялося, у Львівській області над містом Золочів 14 червня сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

Також відомо про вибухи на Тернопільщині. Вибухи чули і на Львівщині. Мер міста Андрій Садовий прокоментував ситуацію.