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    Новини

    Під Ізюмом точаться запеклі бої, місто відрізане від допомоги

    ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону - Під Ізюмом точаться запеклі бої, місто відрізане від допомоги
    ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону
    фото: Генштаб ЗСУ

    Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп

    Біля Ізюма Харківської області точаться запеклі бої, а в самому місті залишається близько 15 тисяч цивільних. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

    «В Ізюмі точаться одні із найзапекліших боїв в Україні. Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп, за допомогою яких намагається просуватися у напрямку міста Слов’янськ і міста Барвінкове, щоб спробувати оточити наші війська у зоні ООС. Але ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону», – розповів він.

    За даними Стрельника, цивільні люди, які залишаються у самому Ізюмі, наразі відрізані від можливості отримати гуманітарну допомогу та евакуюватися.

    «За нашими даними, у Ізюмі перебуває близько 15 тисяч цивільних жителів (це здебільшого жінки, діти, люди похилого віку). На жаль, російські окупанти уже більш ніж три місяці відмовляють в організації будь-яких коридорів для доставки гуманітарної допомоги (їжі, води та ліків), а також в евакуації тих, хто цього потребує, насамперед – хворих, які не можуть там отримати меддопомогу», – наголосив Стрельник.

    Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, стало відомо про загибель під Ізюмом розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного. Він загинув 9 червня під час виконання бойового завдання.

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    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна окупація #stoprussia
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    Під Ізюмом точаться запеклі бої, місто відрізане від допомоги