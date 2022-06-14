Під Ізюмом точаться запеклі бої, місто відрізане від допомоги

Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп

Біля Ізюма Харківської області точаться запеклі бої, а в самому місті залишається близько 15 тисяч цивільних. Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник.

«В Ізюмі точаться одні із найзапекліших боїв в Україні. Ворог накопичив на Ізюмському напрямку близько 25 батальйонно-тактичних груп, за допомогою яких намагається просуватися у напрямку міста Слов’янськ і міста Барвінкове, щоб спробувати оточити наші війська у зоні ООС. Але ЗСУ, сили тероборони Ізюма героїчно тримають оборону», – розповів він.

За даними Стрельника, цивільні люди, які залишаються у самому Ізюмі, наразі відрізані від можливості отримати гуманітарну допомогу та евакуюватися.

«За нашими даними, у Ізюмі перебуває близько 15 тисяч цивільних жителів (це здебільшого жінки, діти, люди похилого віку). На жаль, російські окупанти уже більш ніж три місяці відмовляють в організації будь-яких коридорів для доставки гуманітарної допомоги (їжі, води та ліків), а також в евакуації тих, хто цього потребує, насамперед – хворих, які не можуть там отримати меддопомогу», – наголосив Стрельник.

Нагадаємо, сьогодні, 14 червня, стало відомо про загибель під Ізюмом розвідника 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного. Він загинув 9 червня під час виконання бойового завдання.