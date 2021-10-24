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    Письменниця пояснила, чому корисні меми з Бандерою

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    Флешмоб із виконання пісні &laquo;Батько наш Бандера&raquo; у&nbsp;Tik-Tok запустили школярі - Письменниця пояснила, чому корисні меми з Бандерою
    Флешмоб із виконання пісні «Батько наш Бандера» у Tik-Tok запустили школярі
    Фото з відкритих джерел

    Лариса Ніцой розповіла, як виконання пісні «Батько наш Бандера» впливає на молодь

    Письменниця та педагогиня Лариса Ніцой підтримала молодіжний флешмоб із виконання пісні «Батько наш Бандера». На своїй сторінці у Facebook вона поділилася думками про те, що такі співи для юних українців – не просто розвага, вони виконують твір свідомо.

    «Дехто переживає, що це просто молодіжний виклик, який межує з «хуліганством», і що в цьому є лише бажання зловити «хайп», видертися на хвилю галасу, але немає усвідомлення чи серйозності намірів.

    Хочу заспокоїти. По-перше, навіть якщо це так, така несвідома розвага – оці всі молодіжні штуки, «хайпи», «меми» з Бандерою, це теж дуже добре. Бо це допомагає усвідомленню – і несвідоме стає свідомим. По-друге. Багато молоді (ви можете не вірити) таки співає цю пісню уcвідомлено. Я об'їздила більше 500 шкіл України і далі їжджу і бачу нашу молодь. Я бачу цілісну картинку України і молодь особливо, бо постійно з нею спілкуюся в різних куточках України. Якщо біля вас гигоче п'яненька підліткова компанія, чи слухає московську попсу, повірте, це не вся українська молодь. У нас зростає чудова українська молодь з українською свідомістю», – зауважила Лариса Ніцой.

    Письменниця також опублікувала відео, на якому підлітки виконують пісню «Батько наш Бандера» біля його пам’ятника у Львові.

    «Це не львівські хлопці. Це Могилянці. Четверо з них – кияни, а п'ятий – чернігівчанин. Вони прийшли до Бандери спеціально. Вони співають для себе. Вони співають усвідомлено. Вони побачили потім, що їх знімали. І повірте, оті всі, хто робить постановочні кадри в мережах (молодці, до речі, бо ж стараються, давайте ще) – вони теж роблять на 99,9% усвідомлено», – підсумувала педагогиня.

    Нагадаємо, учні однієї з Львівських шкіл заспівали на камеру «Батько наш Бандера» та стали зірками українського TikTok. Дівчата почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась.

    Школярки записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.

    Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

    Тим часом, на Тернопільщині знайшли фото юного Степана Бандери.

    Теги: Facebook Лариса Ніцой кияни речі молодь учні TikTok пісня
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    Письменниця пояснила, чому корисні меми з Бандерою