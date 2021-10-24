Письменниця пояснила, чому корисні меми з Бандерою

Лариса Ніцой розповіла, як виконання пісні «Батько наш Бандера» впливає на молодь

Письменниця та педагогиня Лариса Ніцой підтримала молодіжний флешмоб із виконання пісні «Батько наш Бандера». На своїй сторінці у Facebook вона поділилася думками про те, що такі співи для юних українців – не просто розвага, вони виконують твір свідомо.

«Дехто переживає, що це просто молодіжний виклик, який межує з «хуліганством», і що в цьому є лише бажання зловити «хайп», видертися на хвилю галасу, але немає усвідомлення чи серйозності намірів.

Хочу заспокоїти. По-перше, навіть якщо це так, така несвідома розвага – оці всі молодіжні штуки, «хайпи», «меми» з Бандерою, це теж дуже добре. Бо це допомагає усвідомленню – і несвідоме стає свідомим. По-друге. Багато молоді (ви можете не вірити) таки співає цю пісню уcвідомлено. Я об'їздила більше 500 шкіл України і далі їжджу і бачу нашу молодь. Я бачу цілісну картинку України і молодь особливо, бо постійно з нею спілкуюся в різних куточках України. Якщо біля вас гигоче п'яненька підліткова компанія, чи слухає московську попсу, повірте, це не вся українська молодь. У нас зростає чудова українська молодь з українською свідомістю», – зауважила Лариса Ніцой.

Письменниця також опублікувала відео, на якому підлітки виконують пісню «Батько наш Бандера» біля його пам’ятника у Львові.

«Це не львівські хлопці. Це Могилянці. Четверо з них – кияни, а п'ятий – чернігівчанин. Вони прийшли до Бандери спеціально. Вони співають для себе. Вони співають усвідомлено. Вони побачили потім, що їх знімали. І повірте, оті всі, хто робить постановочні кадри в мережах (молодці, до речі, бо ж стараються, давайте ще) – вони теж роблять на 99,9% усвідомлено», – підсумувала педагогиня.

Нагадаємо, учні однієї з Львівських шкіл заспівали на камеру «Батько наш Бандера» та стали зірками українського TikTok. Дівчата почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась.

Школярки записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.

Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

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