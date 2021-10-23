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    Група АВВА вперше випустила пісню, записану в 1978 році

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    ABBA випустила пісню Just A Notion, записану в 1970-х - Група АВВА вперше випустила пісню, записану в 1978 році
    ABBA випустила пісню Just A Notion, записану в 1970-х
    фото: Wikimedia Commons

    Трек увійде в новий альбом Voyage 5, реліз якого планується 5 листопада

    Шведська поп-група ABBA випустила пісню Just A Notion, записану в 1970-х. Кліп з композицією опублікований на YouTube-каналі колективу.

    Трек увійде в новий альбом Voyage 5, реліз якого планується 5 листопада.

    Альбом стане першим альбомом групи за 40 років і дев'ятою студійною платівкою в дискографії ABBA.

    У Instagram ансамблю повідомляється, що трек був написаний в 1978-му і повинен був увійти в шостий студійний альбом Voulez-Vous. Однак композиція в альбом не потрапила.

    За словами одного з солістів колективу Бьорна Ульвеуса, це «хороша пісня з відмінним вокалом».

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    Допис, поширений ABBA (@abba)

    Колектив ABBA існував з 1972 року і розпався в 1982 році. Однак після 39-річної перерви у творчій діяльності музиканти повідомили про вихід нового альбому.

    У 2021 році популярний шведський гурт ХХ сторіччя ABBA випустив нові композиції за 40 років після припинення своєї діяльності.

    АВВА відома за такими хітами, як Dancing Queen, Super Trouper і Mamma Mia. Міжнародне визнання учасники отримали після перемоги на конкурсі «Євробачення» в 1974 році.

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    Теги: Євробачення музика Instagram пісня
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    Група АВВА вперше випустила пісню, записану в 1978 році