Група АВВА вперше випустила пісню, записану в 1978 році

ABBA випустила пісню Just A Notion, записану в 1970-х

Трек увійде в новий альбом Voyage 5, реліз якого планується 5 листопада

Шведська поп-група ABBA випустила пісню Just A Notion, записану в 1970-х. Кліп з композицією опублікований на YouTube-каналі колективу.

Трек увійде в новий альбом Voyage 5, реліз якого планується 5 листопада.

Альбом стане першим альбомом групи за 40 років і дев'ятою студійною платівкою в дискографії ABBA.

У Instagram ансамблю повідомляється, що трек був написаний в 1978-му і повинен був увійти в шостий студійний альбом Voulez-Vous. Однак композиція в альбом не потрапила.

За словами одного з солістів колективу Бьорна Ульвеуса, це «хороша пісня з відмінним вокалом».

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Колектив ABBA існував з 1972 року і розпався в 1982 році. Однак після 39-річної перерви у творчій діяльності музиканти повідомили про вихід нового альбому.

У 2021 році популярний шведський гурт ХХ сторіччя ABBA випустив нові композиції за 40 років після припинення своєї діяльності.

АВВА відома за такими хітами, як Dancing Queen, Super Trouper і Mamma Mia. Міжнародне визнання учасники отримали після перемоги на конкурсі «Євробачення» в 1974 році.

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