В період з 2019 по 2020 роки, в три рази зросла кількість контенту в Facebook, що розпалює ненавист

Компанію Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії через сервіси і соцмережі, повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії.

Уточнюється, що в період з 2019 по 2020 роки, в три рази зросла кількість контенту в Facebook, що розпалює ненависть. А в WhatsApp почали активно поширювати чутки і заклики до ненависті за релігійною ознакою.

Колишній співробітник Facebook, менеджер по продукту Френсіс Хауген розповіла, що однойменна соціальна мережа найкраще підходить для поширення і розпалювання ненависті.

«У Facebook зрозуміли, що якщо вони налаштують алгоритми в сторону безпеки, люди будуть проводити менше часу на сайті, будуть бачити менше реклами, в результаті компанія буде менше заробляти», – пояснив Хауген.

До слова, дані всіх громадян Аргентини вкрадені хакерами та злиті в мережу.

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