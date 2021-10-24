  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус
    Технології

    Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії
    фото: Global Look Press

    В період з 2019 по 2020 роки, в три рази зросла кількість контенту в Facebook, що розпалює ненавист

    Компанію Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії через сервіси і соцмережі, повідомляє газета Wall Street Journal з посиланням на внутрішні документи компанії.

    Уточнюється, що в період з 2019 по 2020 роки, в три рази зросла кількість контенту в Facebook, що розпалює ненависть. А в WhatsApp почали активно поширювати чутки і заклики до ненависті за релігійною ознакою.

    Колишній співробітник Facebook, менеджер по продукту Френсіс Хауген розповіла, що однойменна соціальна мережа найкраще підходить для поширення і розпалювання ненависті.

    «У Facebook зрозуміли, що якщо вони налаштують алгоритми в сторону безпеки, люди будуть проводити менше часу на сайті, будуть бачити менше реклами, в результаті компанія буде менше заробляти», – пояснив Хауген.

    До слова, дані всіх громадян Аргентини вкрадені хакерами та злиті в мережу.

    Також Росію назвали головним «цифровим» злочинцем світу: дослідження.

    Теги: документи Facebook WhatsApp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Facebook звинуватили в розпалюванні релігійної ненависті в Індії