Зірки флешмобу «Батько наш Бандера» спростували фейк російських пропагандистів

Дівчата спростували слова російських пропагандистів, що піснею, мовляв, зацькували вчительку

Львівські школярки, які заспівали на камеру «Батько наш Бандера» та стали зірками українського TikTok, розвінчали фейк російської пропаганди, що нібито зацькували піснею вчительку. Про це вони розповіли в ефірі місцевого телебачення, пише «РадіоТрек».

Дівчата почули про флешмоб близько місяця тому, і пісня їм сподобалась.

Школярки записали відео під відповідний музичний ряд і поділилися ним у мережі. Ролик миттєво став популярним.

«А вже ввечері ми побачили, що про нас говорить Сергій Стерненко у своєму відео, мовляв за нас згадує вже й російське телебачення. Це для нас був великий шок, ми цього не очікували, що відео так розлетиться», – зізналися львів’янки.

Дівчата спростували слова російських пропагандистів, що піснею, мовляв, зацькували вчительку.

«Вона підтримувала нашу українську ідею, наш український флешмоб. На уроках історії розповідала про національну позицію щодо Незалежності і Самостійної ідеї України. Якраз на цьому уроці ми дізналися про діяльність Романа Шухевича, Степана Бандери, ОУН та УПА», – додали учениці.

Як відомо, на відео за хештегом #батьконашбандера у TikTok можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню.

Варто зазначити, що в мережі коротких відео TikTok повстанська пісня «Батько наш – Бандера, Україна – мати» є популярною вже протягом кількох місяців.

Також її виконання набирає десятки й сотні тисяч переглядів у мережі YouTube.

«Батько наш – Бандера, Україна – мати, ми за Україну будем воювати!», – у пісні повстанців ідеться про українця, який боровся з «москалями» та загинув під час героїчної битви. Головний герой лежав під дубом «без лівої ноги і правої ноги», коли до нього підійшла його мати. Згодом жінка поховала сина: «на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям Слава!».

Патріотична пісня популярна вже багато років, а восени 2021 року вона стала трендовою у соціальній мережі TikTok.

Тим часом земляки Бандери вигадали оригінальну причину, щоб не перейменовувати вулицю Чапаєва.