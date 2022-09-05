Пів року не бачив дітей: Кім показав зворушливе фото з родиною 

Очільник Миколаївщини провів вихідні з родиною

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, попри складну ситуацію у регіоні, вперше за тривалий час виділив час на вихідних, щоб провести їх з родиною. Сімейним фото він поділився на своїй сторінці в Instagram.

«Вихідний з сім'єю – безцінний!!! Шість місяців не бачив своїх дітей», – зазначив у дописі Віталій Кім.

На фото він позує разом з дружиною Юлією, доньками Євгенією та Олександрою, сином Русланом.

Нагадаємо, дружина радника голови Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія поділилася своїми спогадами про перший день повномасштабної війни Росії проти України та згадала, як тікала з сином із Києва.