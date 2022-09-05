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«Російський десант має нашу адресу». Дружина Арестовича розповіла, як тікала з Києва

Надія Клочко
glavcom.ua
«Російський десант має нашу адресу». Дружина Арестовича розповіла, як тікала з Києва

Сім’я радника президентського офісу покинула Київ у перший день великої війни

Дружина радника голови Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія поділилася своїми спогадами про перший день повномасштабної війни Росії проти України та згадала, як тікала з сином із Києва. Про це Анастасія Арестович розповіла в інтерв'ю українському Elle.

Жінка зізналася, що відчула сильний страх у ніч на 24 лютого, коли почалося російське вторгнення.

«Я майже не спала вночі, лише 1-2 години. Пам’ятаю, як прокинулася і побачила Олексія, який сидів з телефоном у руках. І в цей момент я все відразу зрозуміла. Буквально через хвилину я почула перший вибух, потім другий, і Олексій сказав, що війна почалася. Тоді я вперше в житті відчула такий неймовірний страх. І насамперед я боялася за свою дитину. Коли ти мати, то в такий момент у тебе думки лише про те, як захистити своє дитя. Перші 10 хвилин я була у стані розгубленості – коли ти не знаєш, що тобі робити. І ось, перебуваючи в такому стані, я бачу, як Олексій одягається. У цей момент мене охопила паніка, і він сказав: «Мене викликали в офіс». Через 15 хвилин ми залишилися із сином самі у квартирі, і я мала взяти себе в руки», – згадує вона.

«Російський десант має нашу адресу». Дружина Арестовича розповіла, як тікала з Києва фото 1

Анастасія Арестович також розповіла, як їм із сином довелося терміново їхати з Києва.

«Десь в обід (24 лютого – «Главком») подзвонив Олексій та сказав, що висаджується російський десант, у десантників є наша адреса і вони нею скористаються. Тоді ми ще не розуміли, що ця спроба буде невдалою. Олексій сказав: «10 хвилин – і вас у будинку не повинно бути. Їдьте на захід». Я встигла одягнутися, зібрати Сашка, і ми виїхали. Далі стан невідомості – я вдвох із сином вирушила в дорогу. Їдучи, плани на кінцевий пункт призначення декілька разів змінювались», – поділилася дружина Арестовича.

Анастасія зізнається, що чоловік діє на неї заспокійливо, як і на багатьох українців.

«Я завдяки своєму становищу теж використовую Олексія як заспокійливе. Якщо мені потрібно впевнитися в чомусь, то я, звісно ж, звертаюся до нього. Я вкотре впевнилася, що мій чоловік може витримувати великі психологічні та фізичні навантаження і, попри це, залишатися спокійним та впевненим, діяти рішуче, адекватно до ситуації. Запорука мого відчуття безпеки – це якраз відсутність несподіванок. Але я хочу підкреслити, що війна посилила у ньому доброту. Я дуже пишаюся, що Олексій у цей непростий час спонукає людей до співчуття, милосердя та прийняття», – каже вона.

Щодо популярності Арестовича, як серед жінок, так і серед чоловіків, то до цього Анастасія ставиться спокійно.

«Популярність чоловіка органічно вбудована в наше повсякденне життя ще з нашого знайомства. Я абсолютно свідомо приймала рішення зв’язати життя саме з такою людиною, тож процес адаптації вже давно минув. А те, що до нього прикута велика увага жіночої та, як на мене, не менша чоловічої аудиторії, мене тішить. Чим більше людей почуватимуть себе впевнено та будуть інформовані, тим краще», – зізнається вона.

«Російський десант має нашу адресу». Дружина Арестовича розповіла, як тікала з Києва фото 2

Зазначимо, що Олексій Арестович познайомився зі своєю дружиною Анастасією у 2014 році і невдовзі стали батьками – у них народився син. Арестович також має двох доньок від попередніх стосунків, їм 18 та 11 років.

Як відомо, Олексій Арестович уже неодноразово ставав фігурантом скандалів через свої висловлювання. Так, на одному із ефірів у російського адвоката Марка Фейгіна заявив, що «в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою», яка підходить для «маленької моноетнічної держави типу Угорщини», але Україна – велика і полікультурна країна.

Також радник Офісу президента Олексій Арестович 23 серпня, на День Державного Прапора у соцмережах опублікував світлину закривавленого українського прапора із підписом: «Чому ніхто не каже на цей прапор «перевзувся»?», чим викликав обурення серед українців. 

Радник Офісу президента Олексій Арестович також раніше нецензурно вилаявся на адресу українців, які критикували його за участь у заходах, організованих російським опозиційним політиком Іллею Пономарьовим. 

Теги: війна Олексій Арестович

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