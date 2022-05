- «Доброго ранку, ми з України». 10 фактів з біографії Віталія Кіма

Очільник Миколаївської ОДА знає рецепт, як зберегти спокій та не зіпсувати карму

Віталій Кім серед тих, хто з самого початку повномасштабної війни підіймав бойовий дух українців. Він найоптимістичніший керівник області в Україні. Про суть того, що відбувається голова Миколаївської ОВА говорить коротко і чітко: «Мудаки стріляють, а ми з ними воюємо».

Кім взагалі відомий цілою обоймою подібних фраз, які стають основою для мемів. Але що ще ми знаємо про «Кіма здорової людини», який на відміну від «Кіма курця» (Кім Чен Ина), стоїть на правильній позиції та на сторожі України?

Наполовину – кореєць, наполовину – українець

Фото маленького Віталія з батьками у відкритому доступі, на жаль, нема. Натомість не бракує його фото і відео, знятих з власною родиною. На знімку – Кім з сином, стоп-кадр його привітання з новим 2021 роком (фото: facebook.com/vitaliy.kim)

Віталій Кім народився 13 березня 1981 року в Миколаєві. «Я на 50% кореєць, на п’ятдесят – українець», – говорить про себе Кім. «Тато – кореєць, і виховував мене у східному стилі, але любов до України у мене від мами, мама з-під Тернополя. Обидві крові в мені уживаються прекрасно, вони збалансовані, щось погане в мені контролює «хороша» моя сторона, і навпаки», – жартує він. До речі, саме впливові батькового коріння Кім завдячує своїм, як він каже, «здоровим пофігізмом». «Це – частина східної культури, яка вимагає стриманості за будь-яких обставин, а ще це йде від спорту, бо коли ти виходиш на арену, холодний розум – це завжди краще та спокійніше».

Народився в сім’ї спортсмена, але подався в економісти

Миколаїв довоєнний. У цьому місті зростав Віталій Кім, в цьому місті вчаться і його діти (фото з відкритих джерел)

І, власне, про спорт. Батько Кіма – заслужений тренер з баскетболу, гравець молодіжної збірної СРСР. І водночас – бізнесмен. Сам Кім закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова і набув фах економіста. Підприємництвом зайнявся у зовсім юному віці, у 1998-му – саме так, у 17 років. «Я допомагав батькові на різних підрядах», – цитують медіа Кіма. За даними YouControl, до походу у владу Кім був керівником восьми компаній у Миколаєві.

У 25 став заможнім, у 30 – двічі банкротом

Забудова компанії S.Develop, яку заснував Кім (фото: sdevelop.com.ua)

Спектр занять бізнесмена (колишнього) Кіма є більш, ніж різноманітним. Він керував компаніями, які надавали послуги з електромонтажних робіт та видавали журнали. Володів ресторанним комплексом у Миколаївській області, але акцент зробив все ж на будівельному бізнесі. Кім заснував компанію S.Develop, яка до війни зводила об’єкти нерухомості у Миколаєві, Запоріжжі та Херсоні.

До 25 років, як пише Forbes, Кім став «достатньо забезпеченою людиною», але каже, що йому просто пощастило. «Нам вдалося купити першу ділянку дешево. Це більше про удачу та фарт, – цитує видання Кіма. – Я не можу сказати, що це гроші, зароблені тяжкою працею».

До 30 років Кім двічі ставав банкрутом. За його власною версією – через брак досвіду та поверхневе ставлення до речей, але саме це, як він вважає, виховало в ньому нинішній оптимізм, бажання боротися і не засмучуватися, навіть якщо все йде погано. «Коли ти на вершині, то пам'ятаєш, як там добре, і прагнеш туди повернутися», – вважає Кім.

У владу Кіма привів Арахамія

Кім та Арахамія зрозуміли один одного з пів слова, і з цього почався похід Кіма у владу (фото: nikvesti.com)

В офіційних життєписах Кіма сказано, що в 2019-му під час парламентських та президентських виборів він працював у Миколаївському виборчому штабі партії «Слуга народу». А у 2020 році керував штабом під час місцевих виборів. Тоді ж став кандидатом в депутати до Миколаївської міської ради. 25 листопада 2020 року соціальний ліфт висадив Кіма на поверсі під назвою «голова Миколаївської обласної державної адміністрації».

У великому інтерв’ю, записаному з нагоди 100 днів перебування на посаді, Кім розповідає журналістам, як він зробив таку швидку кар’єру: «На посаду голови ОДА мене рекомендував Давид Арахамія (керівник миколаївської обласної організації партії «Слуга народу», голова фракції у парламенті – «Главком»). І він майже мене не питав, чи я хочу, чи ні. Він просто сказав, що це треба робити. Я на той час вважав, що закінчую працювати вже, вибори закінчилися, і я можу вже йти і відпочивати далі. Але тоді йшов підбір кандидатур, і ми обговорювали їх разом із Давидом. Досить довго шукали, обговорювали з погляду репутаційних втрат та внутрішніх якостей людини, яка може гідно очолювати область…».

І сталося так, що під час цих пошуків, продовжує Кім, він сам і не зчувся, як очолив Миколаївську область. Все вирішилося майже телепатично. «За час співпраці ми (Кім та Арахамія – «Главком») почали розуміти один одного, що від кого чекати, яка мотивація є один у одного. Мабуть, він здогадався, що не відмовлюся», – розповідає Кім.

The Times побачив у Кімі конкурента Зеленського

У підписі до цього фото у впливовій британській газеті сказано, що Віталій Кім – можливий наступник президента Зеленського (фото: thetimes.co.uk)

У першій декаді березня британська The Times дала репортаж з Миколаєва під назвою «Росіяни, що вдерлися, підуть на їжу для собак, кажуть у Миколаєві. Мешканці налаштовані блокувати Путіну шлях на Одесу». У статті було щире захоплення як містянами, котрі разом зі Збройними силами дали відсіч агресору, так і очільником області, якого журналісти назвали «харизматичним». Прикметно, що у підписі до фото, яким проілюстровано матеріал, редакція припускає, що Кім може стати наступником Володимира Зеленського. Невідомо, чи окрилює така перспектива Кіма, але прокоментував він її цілком політкоректно та навіть улестиво щодо чинного глави держави. «Зеленський – наш президент щонайменше на ще один термін», – сказав Кім.

Кім – батько трьох дітей та чоловік неревнивої дружини

Знімок із серії «дівчата, розходимось»: у Кіма вже є дружина, і вона красуня (фото: novy.tv)

Дружину Кіма звати Юлія, а трьох дітей – Олександра, Євгенія та Руслан. Його шлюб давній та міцний, старшій доньці вже 15. Середній – 13, синові – п’ять років. Всі діти Кіма вчаться у миколаївській школі №38. «Друга половинка» Кіма – жінка не ревнива. Принаймні, так каже сам миколаївській очільник. На питання, як ставиться дружина до численних зізнань у коханні, які отримує Кім, відповідає так: «По-перше, я не читав і не бачив, щоб хтось мені зізнавався в коханні... Мені зізнається в коханні дружина. Чи ревнує – ні, навряд чи. Про це говорили колись давно. Але зараз це не є темою для наших розмов».

Вірить у карму як запоруку удачі

Доньок Віталія Кіма зовуть Олександра та Євгенія, сина – Руслан (фото: showbiz.24tv.ua)

На жаль, тепер головною темою розмов Кіма (і не лише з дружиною) є війна. Власне, саме напівжартівлими зверненнями до українців і уславився миколаївський голова ОДА. «Навалюють добре, і ми їм теж навалюєм!», – так описав Кім один з боїв під Миколаєвом. Або ще таке: «Війна війною, а їсти треба за розкладом», – повідав Кім стару істину, жуючи щось перед телекамерою. Безпосередність Кіма (наприклад, закинуті на стіл ноги у кольорових шкарпетках) можуть комусь здаватися гумором невисокого ґатунку, проте тут важливо пам’ятати, що у перші тижні війни саме такі прості (точніше – простецькі) речі йшли «на ура».

Тож коли важливі повідомлення про перемоги і втрати на фронті Кім розбавляв інформацією про себе (змінив футболку, поїв, постригся), це не було ані блазнюванням, ані самозамилуванням. А лише – зануренням глядача у буденність, виставлянням своєрідного емоційного екрану, який захищає від жахів війни. «Треба вірити у карму, вірити, що коли нервуєшся – ти нічим не допомагаєш ситуації, а тверезий холодний розум – завжди корисніший», – ще раз наголошує Кім.

Фраза, яку прославив Кім, не будучи її автором, стала чим завгодно, але не просто словами – і мемом, і мерчем, і пам’яттю про страшні дні війни (фото з відкритих джерел)

Дечого Кім набрався у східних мудреців, а дечого – в українських музикантів. Річ у тім, що найпопулярніша фраза Віталія Кіма, якою він завжди починає свої відеозвернення – «Доброго вечора! Ми з України!» – самому Кімові не належить. Він сам зізнається, що почув її у якійсь пісні і… присвоїв. «Виходить, я сплагіатив», – чесно визнає Кім. І це таки правда. ВВС-Україна провела ціле розслідування і докопалася до першоджерел.

«Ще задовго до війни, 29 жовтня, коли про скупчення російських військ поблизу кордону з Україною лише писала іноземна преса, два саунд-продюсери з Кременчука Артем Ткаченко та Максим Мокренко, відомі як Probass ∆ Hardi випустили трек «Доброго вечора» (Where are you from). У ньому зміксували електронну музику та українські фольклорні мотиви і додали єдину фразу на початку – «Доброго вечора, ми з України», – пише видання.

Відтак фраза разом з музичним уривком зажила своїм життям. Трек швидко став популярним. На початку травня він мав уже 7 млн переглядів на YouTube та 600 тис. кліпів під цей трек у TikTok.

Кім – майже мільйонер у соцмережах

Український Кім улюбленець соцмереж. Про нього створено ще й такий мем (фото з відкритих джерел)

Війна додала Кіму і публічності, і впізнаваності. Причому далеко за межами Миколаєва та області. Якщо на середину березня у Фейсбуці за ним фоловили 150 тис. підписників, то зараз їхня кількість перевалила за 340 тис. Але і це – ніщо порівняно з успіхом, який Кім має у Телеграмі – в цій соцмережі він рухається вбік свого першого мільйона, адже має там понад 800 тис. фоловерів.

При цьому свій Telegram-канал створив не сам Кім, а його радниця з комунікацій Вікторія Олійник. І сталося це 24 лютого близько 7-ї ранку. Тоді Олійник стояла на заправці, а військовий аеродром «Кульбакіно» якраз почали обстрілювати росіяни. Про це, подумала радниця, треба швидко сповістити мешканців міста, і зробила повідомлення, використавши відому соцмережу. «Ніхто не думав, що буде така популярність», – каже Олійник.

Любить полювання, риболовлю та швидку їзду

Коли відзначимо перемогу, Кім прочитає все, що писали про нього у соцмережах. Але поки боротьба триває (фото: facebook.com/vitaliy.kim)

Невідомо, кокетує Кім чи ні, але в своїх інтерв’ю він стверджує, що ще не прочитав жодного фейсбучного коментаря під своїми постами. Мовляв, прочитає їх всі гамузом вже після перемоги. «Мені ніколи навіть там щось прочитати або проаналізувати», – запевняє він.

Що ж, немає сумніву, що після перемоги України кожен з нас повернеться до свого звичного ритму та звичних занять. У випадку із Віталієм Кімом це, напевно, буде полювання, риболовля, швидка їзда на мотоциклі та активний туризм. Принаймні, якщо вірити джерелам, саме це полюбляє очільник Миколаївщини – невиправний оптиміст та «здоровий пофігіст».

Наталія Лебідь, для «Главкома»