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У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи
У Миколаєві знову прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Інформації про руйнування немає

У Миколаєві з ранку чутні вибухи, працює повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Разом з тим Telegram-канали опублікували відео пильотів. 

Офіційного підтвердження наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Зазначимо, що у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють що є ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря.

Додамо, що вночі у Миколаєві також лунали вибухи.

Також, вночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Київський район міста.

 

 

Теги: вибух Миколаїв

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