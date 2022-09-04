У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи
Інформації про руйнування немає
У Миколаєві з ранку чутні вибухи, працює повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».
Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.
Разом з тим Telegram-канали опублікували відео пильотів.
Офіційного підтвердження наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
Зазначимо, що у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють що є ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря.
Додамо, що вночі у Миколаєві також лунали вибухи.
Також, вночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Київський район міста.
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