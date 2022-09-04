У Миколаєві після тривоги пролунали вибухи

У Миколаєві знову прогриміли вибухи

Інформації про руйнування немає

У Миколаєві з ранку чутні вибухи, працює повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Разом з тим Telegram-канали опублікували відео пильотів.

Офіційного підтвердження наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Зазначимо, що у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Моніторингові групи повідомляють що є ймовірність запуску ракет із акваторії Чорного моря.

Додамо, що вночі у Миколаєві також лунали вибухи.

Також, вночі в Харкові пролунали гучні вибухи. Окупанти обстріляли Київський район міста.