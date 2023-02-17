П’ять ракет по Харкову, на Херсонщині загинули мирні жителі. Ситуація в регіонах 17 лютого

За минулу добу ворог двічі обстріляв Нікопольський район

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За минулу добу – один обстріл із мінометів, Корюківський район. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області: Великописарівської, Есманьської, Хотінської, Новослобідської, Білопільської, Краснопільської, Шалигинської. Було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА одного вибухового пристрою.

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У Новослобідській громаді в результаті вибухів у с.Бояро-Лежачі пошкоджено чотири житлових будинки та прилеглі господарчі споруди. Без жертв.

Запорізька область

Зза минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Мала Токмачка, Новоданилівка, Лук'янівське, Гуляйполе, Червоне, Оріхів, Залізничне, Ольгівське, Чарівне, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малинівка, Полтавка, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки, Павлівка. Надійшло 5 повідомлень про руйнування в результаті обстрілів. Наслідки уточнюються.

Дніпропетровщина

За минулу добу ворог двічі обстріляв Нікопольський район. Поцілив по самому Нікополю та Мирівській громаді з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Наслідки атак ще з’ясовуються.

Харківщина

Вночі окупанти випустили по м. Харкову біля 5 ракет, попередньо ЗРК С-300. Зафіксовано влучання в землю на території заводу в Основ’янському районі міста. Від вибухової хвилі постраждала будівля одного з цехів.

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Ще один «приліт» пошкодив залізничну колію та лінії електромереж. Без постраждалих. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Гранів, Світличне, Стрілеча і Вовчанськ. На Куп’янському напрямку противник обстріляв Новомлинськ, Дворічну, Куп’янськ і Кучерівку. Протягом дня під ворожим вогнем було м. Вовчанськ. Ворог застосовував і бойову авіацію, і артилерію. Внаслідок обстрілів 6 людей отримали поранення, один чоловік загинув. Також у результаті обстрілу було пошкоджено будівлю одного з підприємств та 8 приватних будинків.

У м. Куп’янськ пошкоджені приватні домоволодіння, гаражі та автомобіль. Сталася пожежа. У смт. Великий Бурлук через обстріли 44-річна жінка отримала поранення, госпіталізована у стані середньої тяжкості.

Луганщина

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників у районах Стельмахівки, Кремінної, Діброви і Білогорівки. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв Стельмахівку, Невське і Червонопопівку.

Донеччина

Протягом ночі – постійні артилерійські обстріли населених пунктів Мар'їнської громади, особливо – м.Мар'їнка. Також під ворожим артвогнем опинились м.Красногорівка, с.Катеринівка. Також вчора – обстріл Святогірської громади. Ракети, які спускалися парашутами. Підриви на відкритій території. Без постраждалих. Вночі – ракетний обстріл Лимана, пошкоджені два будинки.

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Приблизно о 05:30 – артобстріл в районі села Первомайське Очеретинської громади. Інформація щодо постраждалих серед цивільних уточнюється.

Напружена ситуація практично вздовж всієї лінії фронту. Бахмутська ВА: в результаті ворожих обстрілів минулої доби, пошкоджено та зруйнувано: 10 багатоповерхівок, 3 приватних будинки; будівлі Бахмутської міської ради.

Станом на ранок відомо, що під час обстрілів загинуло 5 та поранено 9 мешканців Бахмуту.Важкою залишається обстановка в районі Соледара. Особливо – с.Парасковіївка та Васюківка. Інформація про постраждалих цивільних на данний уточнюється.

Під обстрілами також с.Федорівка і Роздолівка. На Донеччині за добу: 5 загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина

Вчора вдень двічі ворог здійснював мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Від ворожого артилерійського вогню знову постраждали райони населених пунктів Зміївка, Токарівка, Антонівка та Херсон. Через російський обстріл села Зміївка Бериславського району загинуло подружжя – в їх оселю влучив ворожий снаряд.

В результаті ворожого обстрілу міста Херсон, просто посеред вулиці, загинула 70-річна жінка.Загалом за добу на Херсонщині внаслідок російської агресії загинули 3 мирні жителі, 7 людей дістали поранення.

Окупаційна адміністрація міста Гола Пристань Херсонської області чинить тиск на місцеве населення щодо переоформлення майнових прав за російським законодавством. Зокрема, поширюється інформація, що громадян України, які не виконають вимог окупантів до травня цього року, буде депортовано до Росії. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 118 осіб, з них 17 – це діти та 3 – маломобільні люди.

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Нагадаємо, триває 359-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників у районах населених пунктів Гряниківка і Синьківка Херсонської області; Стельмахівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Федорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Сєвєрне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка і Вугледар на Донеччині.