Артилерійський обстріл Очакова, влучання на Харківщині: ситуація в регіонах 15 лютого

На Донеччині за добу: один загиблий, один поранений.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

Один обстріл за добу, Новгород-Сіверський район, із мінометів. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Сьогодні вночі з території РФ в напрямку одного із сіл Новослобідської громади здійснено 5 автоматних черг. Без втрат та руйнувань. Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли трьох територіальних громад області: Білопільської, Юнаківської, Середино-Будської. Було зафіксовано близько 34 прильотів. Без наслідків.

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Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Гуляйполе, Темирівка, Чарівне, Гуляйпільське, Оріхів, Новоданилівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Малинівка, Червоне, Кам'янське, Степове.

Надійшло 19 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Минулої доби Нікополь знову опинився під обстрілом. З важкої артилерії ворог вдарив по місту. На щастя, минулося без загиблих та поранених. Наслідки атаки ще уточнюються.

Харківщина

Вночі у м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Сьогодні зранку через обстріли окупантів у Куп’янську пошкоджено 2 приватних житлових будинки. Сталися пожежі. Без жертв.

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Минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів. На Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну.

Під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Рідкодуб. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Луганщина

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Невського, Кремінної та Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Серебрянське лісництво і Білогорівку. Ситуація по області залишається складною.

Донеччина

Протягом доби – обстріли населених пунктів вздовж всієї лінії фронту з мінометів, артилерії, рсзв Град. Вдень – ракетні обстріли Костянтинівки (поранено людину, пошкоджений палац культури, де розміщено Пункт видачі гуманітарної допомоги; 4 багатоповерхівки, автомобіль) і Краматорська (пошкоджене приміщення медичного закладу, приватні будинки).

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Вчора пізно ввечері – танковий обстріл селища Веселе Очеретинської громади. На Донеччині за добу: один загиблий, один поранений.

Миколаївщина

Вчора ввечері та сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське. Двічі за день російська армія обстріляла один із медзакладів Херсона.

Через ворожий обстріл пошкоджено дах одного з корпусів, також у будівлі вибуховою хвилею та уламками снарядів повибивало вікна. На щастя, без жертв та поранених.

Також ворог обстріляв станцію швидкої допомоги в Бериславі. Через артилерійську атаку росіян приміщення станції зазнало руйнувань, пошкоджено автівки медиків. Поранення отримав водій «швидкої». Загалом за добу через агресію РФ поранені дві людини. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 64 особи, з них восьмеро – це діти та одна маломобільна людина.

Нагадаємо, триває 357-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.