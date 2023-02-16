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Орда «Шахедів» не лякає тих, хто планує своє майбутнє: головне за ніч

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Орда «Шахедів» не лякає тих, хто планує своє майбутнє: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Триває 358-та доба повномасштабної війни Росії проти України 

Ворог продовжує перевіряти українців на витримку нічними атаками, втім наші співвітчизники не лякаються. Ба більше. Вони вже планують своє життя після перемоги. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 лютого.

Неспокійна ніч

Впродовж кількох годин вся країна «спала» (скоріше, не спала) під звуки сирени повітряної тривоги. Всі без виключення регіони очікували на атаку дронів та ракет країни-агресора.

На ранок тривогу скасували та почали оцінювати результати атак противника. Наразі відомо про Львівщину. Зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. За словами голови обласної військової адміністрації (ОВА), постраждалих чи жертв нема.

Думки про відновлення та кошти на відновлення

Про необхідність вже сьогодні дбати про майбутнє України у вечірньому зверненні казав Володимир Зеленський. За його словами, йдеться про аграрний сектор, дерегуляцію бізнесу та створення нових робочих місць.

В той час уряд Канади рекомендував застосовувати юридичні механізми, що дають змогу конфісковувати кошти РФ, які потрапили під санкції. Така позиція, на думку наших північноамериканських друзів, допоможе якомога швидше розпочати процеси відбудови України.

Також стало відомо про те що Європейський Союз готовий змусити банки повідомляти інформацію про заморожені активи російського Центрального банку (ЦБ) в рамках останнього пакету санкцій блоку проти Москви.

Отримання контролю над масштабом активів ЦБ РФ та інших підсанкційних державних активів, які були заморожені в ЄС, розглядається як перший крок до вивчення варіантів потенційного використання цих коштів для сприяння відбудові України.

Втрати

В Україні померла зв'язкова УПА Любов Погонюк, яка після повномасштабного вторгнення віддала свою зелену сукню, пошиту у засланні, на матеріал для маскувальних сіток. Про смерть 92-річної здолбунівчанки повідомив міський голова Здолбунова Владислав Сухляк.

Любов Погонюк народилася у 1930 році в селі Кунин, в 14 років стала зв’язковою УПА. За зв'язок з українським рухом опору в роки війни Любов Погонюк заарештували, катували, а тоді – відправили на багаторічне заслання до Магадану. Жінка повернулася в Україну після майже двадцяти років заслання на чужині. З собою забрала найдорожче – фотографії та зелену сукню. 

Також стало відомо, що на 83-му році життя цей світ покинула американська актриса та секс-символ Ракель Уелч. Вона здобула широку популярність завдяки ролям у фільмах «Фантастична подорож» та «Мільйон років до нашої ери», знятих у 1966 році. За роль Констанції Бонасьє у кінострічці «Три мушкетери» акторці виручили «Золотий глобус» як найкращій актрисі комедії чи мюзиклу.

Теги: війна безпілотник економіка допомога ЗСУ

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