Український поет потрапив під обстріл та отримав контузію

Полежака: «Прилетіло в 50 см від голови»

Український поет Артем Полежака, який наразі захищає Україну на війні, потрапив під ворожий обстріл на фронті та отримав контузію. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook.

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Артем Полежака з поетичним позивним Химера після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт і зараз служить стрільцем у 3-му батальйоні 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. У результаті російського обстрілу в бійця діагностували контузію.

Він вийшов на зв'язок і розповів про своє самопочуття. Прийшовши до тями після обстрілу, який міг забрати життя захисника та його побратимів, Полежака зробив кілька знімків, щоб поділитися ними з шанувальниками.

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«Якщо ви не знали, як виглядає контужений Полежака, то ось. Пі*арський танк розібрав нашу позицію на запчастини. Мені прилетіло буквально в 50 см від голови, отямився, засипаний піском, нічого не розуміючи. Шапочку потіряв», – написав Полежака.

Також митець розказав, що осколок снаряду влучив в його коліматорний приціл. Полежака зазначив, що йому вже було надано медичну допомогу, тому зараз він почувається набагато краще, хоча процес відновлення займе ще якийсь час.

«Тепер в мене з'явилася нова супєрспособность – видихати повітря через вуха. У голові гуде, недочуваю (шо в моєму віці, в принципі...), а главне, слєгонца порушено координацію і не можу довго йти. Ну нічо, зранку сестра зробила крапельницю, дала таблеток», – додав чоловік.

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Зауважимо, коли почалася війна у 2014 році, поет активно волонтерив та їздив з виступами у зону АТО, а після початку повномасштабного вторгнення й сам взяв до рук автомат. І з цього часу з побратимами брав участь у звільненні Балаклії та Куп'янська, а між обстрілами писав вірші. Варто зауважити, що раніше на його твори співали пісні Kozak System, ТНМК та Бумбокс.

Нагадаємо, на днях Полежака став переможцем премії «Золотий ліфон», яка визначає найсексуальнішого діяча культури. Щоправда, цього року народну нагороду перейменували на «Кевларовий ліфон», оскільки премія дещо змінила формат, і фаворита обирали серед тих письменників, поетів та музикантів, які служать на фронті у лавах ЗСУ.