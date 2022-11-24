По всьому Києві відновлено водопостачання – Кличко

Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі

Водопостачання відновлене в усіх районах столиці, але потрібен ще певний час, щоб система водопостачання запрацювала на повну потужність. Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко в Telegram.

«Наразі у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі. Особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок», – зазначив мер.

Кличко також додав, що фахівці «Київводоканалу» роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.