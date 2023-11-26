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Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів
Закарпатські митники склали на подружжя протоколи про адміністративне правопорушення
фото: Державна прикордонна служба України

Літня пара намагалася перевезти через митний кордон України понад 70 одиниць ювелірних виробів італійського бренду Principessa

Подружжя з Донецької області намагалось вивезти 70 ювелірних виробів, які ховали під верхнім одягом. Орієнтовна їх вартість складає 15 мільйонів гривень. Про це повідомляє Митна служба України.

Так, 26 листопада, на митний пост «Вилок», що на кордоні з Угорщиною, автомобілем заїхали двоє громадян України, 70-річний чоловік та його 63-річна дружина, родом з Донеччини. Останні два роки подружжя проживає у США.

Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів фото 1

«Для виїзду з України і проходження митних формальностей обрали смугу «зелений коридор», тим самим заявивши, що не переміщують через митний кордон України товарів, які підлягають обов’язковому письмовому декларуванню», – ідеться в повідомленні.

Однак під час огляду особистих речей,як розповіли митники, інспектори знайшли золоту прикрасу – нову, запечатану у пакетику. Тож їм було запропоновано пред’явити усі особисті речі та транспортний засіб для поглибленого огляду.

Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів фото 2

«У службовому приміщенні митниці, чоловік та дружина добровільно виклали інші ювелірні прикраси, які ховали під верхнім одягом. Без декларування вони намагалися перевезти через митний кордон України понад 70 одиниць ювелірних виробів італійського бренду Principessa. Їх орієнтовна вартість складає близько 15 мільйонів гривень», – додали у відомстві.

Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів фото 3

Наразі на обох порушників закарпатські митники складають протоколи про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу у розмірі 100% вартості товарів з їх конфіскацією.

Подружжя намагалося вивезти до Угорщини під одягом прикрас на 15 мільйонів фото 4

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область.

До слова, журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях».

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Теги: чоловік дружина кордон

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