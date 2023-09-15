Журналісти назвали організації, через які виїхали сотні ухилянтів

Місцевий осередок всеукраїнського товариства «Просвіта» і ГО «Театр Хліб» входять до п’ятірки тих, що отримали найбільше дозволів через систему «Шлях»

Журналісти виявили 372 організації, через які виїхали сотні ухилянтів та дані 2248 чоловіків, які втекли з країни завдяки системі «Шлях». Про це йдеться в розслідуванні NGL.media.

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Рекордсменами стали дві організації, які ведуть діяльність за однією адресою у місті Миколаїв Львівської області – місцевий осередок всеукраїнського товариства «Просвіта» і ГО «Театр Хліб». Вони входять до п’ятірки тих, що отримали найбільше дозволів через систему «Шлях». Лише від цих двох організацій змогли втекти майже 200 чоловіків.

Журналісти знайшли 372 організації через які виїхали сотні ухилянтів фото: NGL.media

Листи до Львівської обласної військової адміністрації від імені миколаївського осередку «Просвіти» писала голова організації 34-річна Наталія Муха, яка також керує миколаївським народним театром «Хліб». А від ГО «Театр Хліб» писав її керівник 22-річний Роман Збудовський, учасник театру «Хліб», з’ясували журналісти.

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За допомогою «Комісії із боротьби з корупцією в м. Самбір» та «Відродженню нашої України» виїхало і не повернулось понад 100 чоловіків, йдеться у розслідуванні.

Раніше керівник «Комісії із боротьби з корупцією в м. Самбір» Микола Стародуб розповідав, що його «попросили поставити печатку, то й поставив, бо думав, то «волонтерку» треба привезти». А керівник «Відродження нашої України» Анатолій Донець дозволив використати свою організацію в обмін на те, щоб його самого вивезли за кордон».

За словами ЗМІ, «Благодійний фонд Степана Бандери» допоміг з виїздом майже 40 чоловікам, які вказували у зверненнях номер керівника «Відродження нашої України».

Потрапила до рейтингу і ще одна група волонтерських організацій – «Чистий Київ», «Байрактар.», «Наші добрі справи», «Українська гільдія активістів», «Небайдужі громадяни», «Український джавелін», «Громадська екологічна ініціатива», «Українські котики». За інформацією журналістів, від цієї групи виїхали і не повернулися понад 200 чоловіків призовного віку.

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У розслідуванні також йдеться, що від фондів «Легіон Січових Стрільців» та «Промінь нашої надії» не повернулися майже 150 людей.

Зазначимо, після регулярних скандалів через зловживання системою «Шлях» для виїзду ухилянтів уряд вирішив запровадити зміни до законодавства, напрацьовані з урахуванням думок обласних військових адміністрацій.

Наразі військові адміністрації та Мінінфраструктури не мають доступу до бази прикордонників і, відповідно, не знають про тих, хто виїхав і не повернувся. Єдина публічна інформація з цього питання – це інформація тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, у якій вказано, що станом на кінець квітня через «Шлях» виїхали і не повернулися майже 19 тис. чоловіків призовного віку.

До слова, зараз для чоловіків, які використали систему «Шлях» для втечі з країни, нема ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, влада України робила чимало заяв про намір примусово повернути із-за кордону військовозобов'язаних ухилянтів, проте екстрадиція до нашої країни не матиме масового характеру.