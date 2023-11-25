Блокада на кордоні: чому неможливо виконати вимоги польських протестувальників

Перевізники продовжують страйкувати на польсько-українському кордоні

Польські протестувальники вимагають скасувати угоду про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським союзом, яка повинна діяти до 30 червня 2024 року. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, передає «РБК-Україна».

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«Фактично єдина основна вимога протестувальників – це скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень і повернення до дозволів. Угода діє вже фактично півтора року й повинна діяти ще до 30 червня 2024 року. Вона була підписана між Україною та Європейським союзом, тому польському уряду, зрозуміло, в односторонньому порядку неможливо щось здійснити», – пояснив посадовець.

За словами Деркача, протестувальники про це добре знають, у зв'язку з чим, на думку української сторони, польські перевізники влаштували протест, щоб фізично заблокувати кордон, а не розв'язувати питання за столом переговорів.

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Заступник міністра зауважив, що українські дипломати вже тричі зустрічалися з представниками уряду Польщі і Європейської комісії на кордоні. Сторони погодилися про продовження діалогу, аби розв'язувати питання щодо подальшої роботи в частині угоди.

«Але на сьогодні вона (угода, – ред.) діє. Протестувальники фактично ставлять у неможливість вирішення цієї ситуації польський уряд і ЄС, і просто фізично блокують кордон на невизначений термін», – наголосив Деркач.

Нагадаємо, Україна виступила з пропозицією до Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту.

Крім того, Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на польському кордоні. При цьому Мінінфраструктури розпочало збір інформації для евакуації українських водіїв.

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Раніше повідомлялося, що польські перевізники можуть перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною.