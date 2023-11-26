Ситуація на кордоні погіршується: поляки блокуватимуть один із КПП цілодобово

У чергах на території Польщі в бік України зібралося близько 3,5 тисячі вантажівок

Польські перевізники продовжують блокувати чотири пункти пропуску на кордоні з Україною. При цьому, КПП «Шегині», який не працює від 23 листопада, страйкарі почнуть блокувати цілодобово вже з понеділка, 27 листопада. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією польських прикордонників, у пунктах пропуску «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчева», «Рава-Руська-Хребене», «Медика-Шегині» – у чергах на території Польщі в бік України перебувало близько 3,5 тисячі вантажівок.

«Найбільше – навпроти пункту пропуску «Шегині», а також навпроти КПП «Рава-Руська». При цьому додам, що наприклад біля пункту пропуску «Шегині» учасники акції блокують рух від 23 листопада та до сьогодні в денний час від 9:00 до 20:00 (за польським часом). І від завтра блокування має розпочатись цілодобово», – розповів він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Демченка, «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчева», «Рава-Руська-Хребене», «Медика-Шегині» – це чотири напрямки, де кордон можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки до 7,5 тонни.

«Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований», – додав речник ДПСУ.

Нагадаємо, Україна виступила з пропозицією до Польщі відкрити додатковий пункт пропуску порожнього вантажного автотранспорту.

Крім того, Україна пропонує ЄС створити моніторингову місію на польському кордоні. При цьому Мінінфраструктури розпочало збір інформації для евакуації українських водіїв.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що польські перевізники можуть перекрити ще один пункт пропуску на кордоні з Україною.