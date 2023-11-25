«Укрзалізниця» збудує євроколію від кордону з Польщею до Львова

На ділянці від Мостиської до Львова планується збудувати євроколію завширшки 1435 мм

«Укрзалізниця» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), планує прокласти нову євроколію від станції Мостиська, розташованої на кордоні з Польщею, до Львова. Відповідний меморандум було підписано 24 листопада 2023 року. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

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«Одне з важливих завдань для збільшення експортної спроможності – модернізація та заміна шляхів, у разі потреби – будівництво нових. Підписання Меморандуму з USAID буде відчутно впливати на відновлення української економіки та сприятиме євроінтеграційним процесам загалом», – заявив віце-прем'єр-міністр з питань відновлення України Олександр Кубраков.

Як зазначає Кубраков, важливо, щоб побудований шлях використовувався не лише для перевезення вантажів, але й для пасажирських маршрутів у напрямку країн Євросоюзу.

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Планується зведення євроколії шириною 1435 мм на ділянці від Мостиської до Львова.

«На шляху України до ЄС продовжуємо реалізацію інфраструктурних євроінтеграційних проектів. Разом із розвитком сухопутних переходів працюємо над продовженням колії 1435 мм углиб країни. Одна з найперспективніших ділянок – це ділянка Мостиська – Львів. Вона може служити для розвитку вантажних та пасажирських перевезень у напрямку країн ЄС», – зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних.

До слова, 23 листопада, об 11:00 із першої колії Центрального залізничного вокзалу Києва до Харкова та Ізюма вирушив Food Train.