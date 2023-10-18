Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг

Антилідером рейтингу стала Закарпатська область

В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область. Про це повідомили представники Національної поліції на запит Vesti.ua.

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За інформацією правоохоронців, найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких областях:

Закарпатська – 936;

Дніпропетровська – 669;

Миколаївська – 583;

Львівська – 528;

Волинська – 460;

Вінницька – 460;

Чернівецька – 424;

Харківська – 389;

Рівненська – 360;

Тернопільська – 342;

Сумська – 336.

При цьому підозру отримали з цієї кількості ухилянтів тільки 2015 осіб. Найбільше на Закарпатті – 322, Волині – 193, Рівненщині – 166, Львівщині – 156, Дніпропетровщині – 146, Полтавщині – 116, Миколаївщині – 92, Тернопільщині та Харківщині – по 88, Житомирщині – восьмеро, Івано-Франківщині та Чернігівщині – по 70, Вінниччині – 62.

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До суду передали 1877 обвинувальних актів. Так само лідирує Закарпатська область – 297. Далі йдуть: Волинь – 171, Рівненщина – 159, Львівщина – 141, Дніпропетровщина – 138, Полтавщина – 108.

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