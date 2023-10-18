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Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Яка область України лідирує за кількістю ухилянтів: опубліковано рейтинг
Найбільшу кількість кримінальних проваджень правоохоронці відкрили у Закарпатській, Дніпропетровській та Миколаївській областях
фото з відкритих джерел

Антилідером рейтингу стала Закарпатська область

В Україні з початку повномасштабної війни правоохоронці розслідують близько восьми тисяч справ за фактом ухилення від призову в армію. Регіон-антилідер – Закарпатська область. Про це повідомили представники Національної поліції на запит Vesti.ua.

За інформацією правоохоронців, найбільшу кількість кримінальних проваджень відкрили у таких областях:

  • Закарпатська – 936;
  • Дніпропетровська – 669;
  • Миколаївська – 583;
  • Львівська – 528;
  • Волинська – 460;
  • Вінницька – 460;
  • Чернівецька – 424;
  • Харківська – 389;
  • Рівненська – 360;
  • Тернопільська – 342;
  • Сумська – 336.

При цьому підозру отримали з цієї кількості ухилянтів тільки 2015 осіб. Найбільше на Закарпатті – 322, Волині – 193, Рівненщині – 166, Львівщині – 156, Дніпропетровщині – 146, Полтавщині – 116, Миколаївщині – 92, Тернопільщині та Харківщині – по 88, Житомирщині – восьмеро, Івано-Франківщині та Чернігівщині – по 70, Вінниччині – 62.

До суду передали 1877 обвинувальних актів. Так само лідирує Закарпатська область – 297. Далі йдуть: Волинь – 171, Рівненщина – 159, Львівщина – 141, Дніпропетровщина – 138, Полтавщина – 108.

Нагадаємо, ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті.

До слова, серед органів влади триває юридична дискусія щодо покарань для чоловіків, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії і мобілізації.

Читайте також: Які покарання чекають на чоловіків за порушення військового обліку: роз’яснення адвоката
Теги: Закарпаття війна мобілізація ухилянти

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