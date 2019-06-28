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    Події в Україні

    Похолодання, грози та шквали: в Україні сьогодні різко зміниться погода

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    Похолодання, грози та шквали: в Україні сьогодні різко зміниться погода

    У Києві сьогодні температура знизиться до 19-21°, вдень очікується короткочасний дощ.

    У п'ятницю, 28 червня, в Україні, крім півдня та заходу, йтимуть дощі та грози, температура повітря на більшій частині території знизиться до 23°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «28 червня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі у південних, східних, Дніпропетровській областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Характер погоди зміниться: відчутно знизиться температура вночі до 11-16°, вдень до 18-23°, на півдні та сході країни вночі до 15-20°, вдень до 24-29°», - зазначають синоптики.

    В Укргідрометцентрі додали, що вночі у південній та східній частині, вдень на всій території, крім півдня та заходу, очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви та шквали 15-20 м/с.

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    У Києві сьогодні температура також знизиться - вночі до 14-16°, вдень до 19-21° та короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

    До слова, у період 29-30 червня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається, лише вдень 29 червня у північних, східних, центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

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