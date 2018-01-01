Поліцейські Харкова виявили на ринку нелегальних мігрантів

Зібрані матеріали передані до міграційної служби

Два громадянина Туркменістану проживали та працювали у Харкові без необхідних документів, що надають право перебування на території України. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, двох громадян Туркменістану 45 та 22 років співробітники Київського відділу поліції виявили під час проведення профілактичного рейду в рамках операції



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Зібрані матеріали передані до міграційної служби

Два громадянина Туркменістану проживали та працювали у Харкові без необхідних документів, що надають право перебування на території України. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, двох громадян Туркменістану 45 та 22 років співробітники Київського відділу поліції виявили під час проведення профілактичного рейду в рамках операції «Мігрант». Зібрані за даним фактом матеріали передані до міграційної служби.

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, за порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, їм загрожує адміністративна відповідальність відповідно до ст. 203. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 510 до 850 грн.

Нагадаємо, у Києві виявили підпільний м’ясопереробний цех де працювали нелегальні мігранти.