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    Поліція не знайшла вибухівки у торговому центрі в Чернівцях

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    Поліція не знайшла вибухівки у ТЦ &laquo;Метро&raquo; в Чернівцях - Поліція не знайшла вибухівки у торговому центрі в Чернівцях
    Поліція не знайшла вибухівки у ТЦ «Метро» в Чернівцях
    фото з відкритих джерел

    Це вже восьме повідомлення про замінування в Чернівцях за останні два дні

    Правоохоронці завершили обстеження території торговельного центру «Метро» в Чернівцях. Про це повідомили журналістам у пресслужбі ГУНП в Чернівецькій області.

    Як зазначили у поліції, вибухівки на території «Метро» не виявлено.

    Це вже восьме повідомлення про замінування за останні два дні. Так, 22 січня у Чернівцях «замінували» сім об’єктів – кілька торгових центрів, школу, квітковий ринок, аеропорт. Повідомлення про вибухівку надходили на електронну пошту. Утім, небезпечних предметів правоохоронці не виявили.

    Раніше у Службі безпеки України вчергове заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія. Як нагадали у пресслужбі СБУ, упродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, а з початку 2022 року їх надійшло вже більш як 300.

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    Теги: метро замінування жарт
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    Поліція не знайшла вибухівки у торговому центрі в Чернівцях