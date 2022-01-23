Поліція не знайшла вибухівки у торговому центрі в Чернівцях

Поліція не знайшла вибухівки у ТЦ «Метро» в Чернівцях

Це вже восьме повідомлення про замінування в Чернівцях за останні два дні

Правоохоронці завершили обстеження території торговельного центру «Метро» в Чернівцях. Про це повідомили журналістам у пресслужбі ГУНП в Чернівецькій області.

Як зазначили у поліції, вибухівки на території «Метро» не виявлено.

Це вже восьме повідомлення про замінування за останні два дні. Так, 22 січня у Чернівцях «замінували» сім об’єктів – кілька торгових центрів, школу, квітковий ринок, аеропорт. Повідомлення про вибухівку надходили на електронну пошту. Утім, небезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Раніше у Службі безпеки України вчергове заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія. Як нагадали у пресслужбі СБУ, упродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, а з початку 2022 року їх надійшло вже більш як 300.