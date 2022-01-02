Заступник Кличка розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування»

«25% цих жартівників ловлять і притягують до кримінальної відповідальності»

Алгоритм реагування столичних служб та відомств на «замінування», хвиля яких спостерігалася від початку подій на Донбасі, дещо змінився. Саме це призвело до певного зменшення кількості випадків такого «телефонного тероризму». Про це інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови КМДА, колишній начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

Посадовець наголосив, що як і раніше до кожного з «мінувань» столичного метро, торгових центрів, мостів, дитячих садочків тощо правоохоронні органи ставляться максимально серйозно, навіть якщо вони в результаті виявляються «фейком».

«Якщо на «гарячу лінію» приходить повідомлення, що всі школи в місті заміновано, то з досвіду зрозуміло, що, скоріш за все, це – «фейк». Всі школи обстежуються поліцейськими, але без залучення вибухотехніків. Якщо знайдено якийсь підозрілий предмет, то вже їх кличуть. Якщо ж повідомляють, що замінована одна школа або вокзал, одразу ж вибухотехніки їдуть туди та фахово обстежують. Тож з самого початку правоохоронці виходять з того, що ці попередження – не «фейкові» мінування», – пояснив посадовець.

Крищенко додав, що багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.

«25% цих жартівників ловлять і притягують до кримінальної відповідальності», – підсумував заступник столичного мера.

Також заступник Кличка розказав, як Київ готується до російської агресії.