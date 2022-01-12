«Мінери» розійшлися не на жарт: вибухівку шукають в аеропортах і метро

У столичних вибухотехніків сьогодні насичений день

Надійшло повідомлення про мінування станцій метро «Театральна» і «Вокзальна» та столичних аеропортів

Перевірку станцій метро «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» і пересадочного вузла завершено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Ці станції відкриті для пасажирів. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Водночас триває перевірка на станціях «Театральна» і «Вокзальна». Надійшов анонімний дзвінок про їх мінування.

Крім того, в київському аеропорту імені Ігоря Сікорського шукають вибухівку. В аеропорт виїхали правоохоронці на перевірку об'єкта. Про це РБК-Україна розповіли в поліції Києва.

«Надійшло повідомлення, що аеропорт «Жуляни» замінували. Правоохоронці виїхали на перевірку», – повідомили у пресслужбі поліції.

Також до поліції повідомили про замінування аеропорту «Бориспіль». Правоохоронці зараз перевіряють інформацію про замінування міжнародного аеропорту.

Раніше повідомялося, що станції столичного метро «Площа Льва Толстого», «Палац спорту» та пересадочний вузол зачинені для входу та виходу пасажирів.

11 січня анонімне повідомлення про замінування столичних шкіл надійшло до колл-центру СБУ. Правоохоронці перевірили 373 навчальні заклади, щодо яких надійшли повідомлення про мінування

8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.

28 грудня невідомі знову повідомили про мінування ТРЦ «Блокбастер».