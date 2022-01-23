Восьме «замінування» за два дні. У Чернівцях правоохоронці шукають вибухівку у торговому центрі

На місце події виїхали усі екстрені служби міста, торговий центр обстежують, людей евакуювали

У Чернівцях правоохоронці перевіряють інформацію про замінування торговельного центру «МЕТРО», що на вулиці Остапа Вільшини. Як поінформували у пресслужбі патрульної поліції регіону, повідомлення про вибухівку надійшло 23 січня близько 16:30 на спецлінію «102».

За словами правоохоронців, на місце події виїхали усі екстрені служби міста. Торговий центр обстежують, людей евакуювали.

Це вже восьме повідомлення про замінування за останні два дні. Так, 22 січня у Чернівцях «замінували» сім об’єктів – кілька торгових центрів, школу, квітковий ринок, аеропорт. Повідомлення про вибухівку надходили на електронну пошту. Утім, небезпечних предметів правоохоронці не виявили.

Тим часом, на ситуацію відреагував голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук. Він закликав жителів області залишатися пильними та сприяти рятувальним службам під час перевірок інформації про замінування закладів у місті й регіоні.

«Фейкові замінування об’єктів у Чернівцях, які вже кілька днів тримають наші служби у бойовій готовності, мають зрозумілу психологічну мету – напрацювання реакції байдужості у населення до сигналів тривоги, щоб у випадку реальної загрози більшість сприймала її як черговий фейк», – зауважив Осачук.

Він висловив вдячність представникам поліції, СБУ, рятувальникам і медикам швидкої допомоги за те, що вони «відпрацьовують кожен виклик на 100%».

Раніше у Службі безпеки України вчергове заявили, що за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія. Як нагадали у пресслужбі СБУ, упродовж 2021 року було зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень, а з початку 2022 року їх надійшло вже більш як 300.