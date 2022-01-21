Масові «мінування». Нас готують до чогось страшного?
Це елементи гібридної війни, залякування українців, формування панічних настроїв
В Києві знову «замінували» всі школи. Беру страшне слово в лапки в тому контексті, що таке повідомлення надійшло до поліції і вони перевірятимуть сигнал.
Це не перший тривожний сигнал. Чи не щодня школярів виводять на вулицю, перелякані батьки мчать забирати дітей, які потім по кілька днів навчаються дистанційно. Навіть в столиці не вистачає собак, які перевіряють приміщення на вибухівку.
Нас «дресирують»?
Чи готують до чогось страшного?
За повної бездіяльності влади.
В останньому відосику Зеленського не було ані слова до українців, як влада реагує на ці щоденні повідомлення про замінування шкіл, метро, аеропортів, евакуації торгівельних центрів і інших місць масового скупчення громадян. Бо для мене очевидно, що це теж елементи гібридної війни, залякування українців, формування панічних настроїв.
Але ж рік тому парламент пафосно прийняв закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення і телефонний терор.
Нам обіцяли, що тепер подібне буде розслідуватися миттєво і таких злочинів поменшає.
Закінчилося тим, що на «замінування» ніхто не звертає уваги.
СБУ, Нацполіціі, МВС, їх очільники і радники зайняті чим завгодно, але жодного слова про це жахіття.
Я щодня спілкуюся з переляканими батьками.
Коли Зеленський говорить про паніку, то це він, як влада, має не лише заспокоювати, але й інформувати українців, що влада робить, аби захистити!
Влада має виконувати свої функціі.
Ми вимагаємо негайно надати інформацію, скільки кримінальних справ порушено і розслідувано за фактом замінувань.
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Джерело: блог Ірини Геращенко