  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ірина Геращенко
рус
    Думки вголос

    Масові «мінування». Нас готують до чогось страшного?

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З новими технологіями дуже легко зробити анонімний дзвінок - Масові «мінування». Нас готують до чогось страшного?
    З новими технологіями дуже легко зробити анонімний дзвінок
    фото з відкритих джерел

    Це елементи гібридної війни, залякування українців, формування панічних настроїв

    В Києві знову «замінували» всі школи. Беру страшне слово в лапки в тому контексті, що таке повідомлення надійшло до поліції і вони перевірятимуть сигнал.

    Це не перший тривожний сигнал. Чи не щодня школярів виводять на вулицю, перелякані батьки мчать забирати дітей, які потім по кілька днів навчаються дистанційно. Навіть в столиці не вистачає собак, які перевіряють приміщення на вибухівку.

    Нас «дресирують»?

    Чи готують до чогось страшного?

    За повної бездіяльності влади.

    В останньому відосику Зеленського не було ані слова до українців, як влада реагує на ці щоденні повідомлення про замінування шкіл, метро, аеропортів, евакуації торгівельних центрів і інших місць масового скупчення громадян. Бо для мене очевидно, що це теж елементи гібридної війни, залякування українців, формування панічних настроїв.

    Але ж рік тому парламент пафосно прийняв закон про посилення відповідальності за неправдиві повідомлення і телефонний терор.

    Нам обіцяли, що тепер подібне буде розслідуватися миттєво і таких злочинів поменшає.

    Закінчилося тим, що на «замінування» ніхто не звертає уваги.

    СБУ, Нацполіціі, МВС, їх очільники і радники зайняті чим завгодно, але жодного слова про це жахіття.

    Я щодня спілкуюся з переляканими батьками.

    Коли Зеленський говорить про паніку, то це він, як влада, має не лише заспокоювати, але й інформувати українців, що влада робить, аби захистити!

    Влада має виконувати свої функціі.

    Ми вимагаємо негайно надати інформацію, скільки кримінальних справ порушено і розслідувано за фактом замінувань.

    Читайте також:

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВС СБУ метро замінування батьки влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Дмитро Лиховій
    Дмитро Лиховій

    Журналіст

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Віктор Шлінчак
    Віктор Шлінчак

    Керівник проекту «Главком»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Масові «мінування». Нас готують до чогось страшного?