Поліція порушила справу через ДТП за участі мера Вознесенська

Внаслідок ДТП травмувань зазнав водій Volkswagen, 32-річний мер м. Вознесенськ

Поліція порушила кримінальну справу через аварію за участі мера Вознесенська Євгенія Величка. Автомобіль градоначальника сьогодні зіткнувся з пасажирським автобусом. Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Сьогодні вранці автомобіль Volkswagen Passat, яким керував мер Вознесенська, зіткнувся з автобусом на перетині вулиць Берегового та Черняховського. В результаті аварії постраждав очільник міста.

«Під час встановлення обставин ДТП стало відомо, що в салоні автобуса перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, із дітьми все гаразд», – розповіли в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та причини аварії.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Поліцейські просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24, тел. (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21,(095) 830-76-78, 102.

За даними видання Вознесенський Вісник, 32-річний Євген Величко підтвердив факт, що саме він був за кермом. За словами міського голови, ДТП сталася під час того, як він їхав за секретарем ради Вікторією Бальцер. У момент повороту сонце засліпило очі і тому він не помітив автобуса.

У пресслужбі міської ради Вознесенська повідомили, що стан міського голови задовільний, його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

Також, на Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги.