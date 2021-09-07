Загибель мера Кривого Рогу. Правоохоронці провели масові обшуки у керівництва міста

У будинку в.о. мера Кривого Рогу Юрія Вілкула та його сина провели обшуки

Під час обшуків були вилучені телефони і комп'ютери

У вівторок, 7 вересня, правоохоронці провели обшуки в будинку у Юрія Вілкула, який став тимчасовим виконуючим мера Кривого Рогу після смерті міського голови Костянтина Павлова. Про це повідомляє місцеве видання one.kr.

Зазначається, що співробітники головного слідчого управління Нацполіції провели обшуки не тільки в будинку у Юрія Вілкула, а й у його сина Олександра, заступників міського голови Олександра Катриченка і Євгена Удода та депутатки міської ради Вікторії Третяк.

Крім того, правоохоронці спробували провести обшук в будинку у тещі загиблого мера міста Костянтина Павлова 87-річної Лідії Бишук, однак жінки не було вдома і поліція вирішила не ламати двері.

Повідомляється, що під час обшуків не було виявлено нічого протизаконного і були вилучені телефони і комп'ютери.

Нагадаємо, Юрій Вілкул двічі був мером Кривого Рогу. На місцевих виборах у 2020 році він зняв свою кандидатуру через стан здоров'я і закликав голосувати за Костянтина Павлова. Після його смерті Вілкул став виконуючим обов'язки міського голови.

Напередодні глава МВС озвучив причину, яка могла спровокувати самогубство Павлова.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.