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    ДТП на Окружній у Києві: бензовоз влетів у відбійник (фото)

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    Аварія сталася неподалік із перехрестям з вулицею Міською та виїзду на Пущу-Водицю - ДТП на Окружній у Києві: бензовоз влетів у відбійник (фото)
    Аварія сталася неподалік із перехрестям з вулицею Міською та виїзду на Пущу-Водицю
    Фото: kyiv.depo.ua

    Внаслідок аварії ніхто не постраждав

    На Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний».

    «На Кільцевій, неподалік із перехрестям з вулицею Міською та виїзду на Пущу-Водицю, водій вантажного авто влетів у відбійник», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

    Нагадаємо, у Києві на переході автомобіль зніс пішохода.

    Як повідомлялося, 6 серпня пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Трагедія трапилася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.

    Теги: трагедія ДТП Київ дороги водій автомобіль аварія
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    ДТП на Окружній у Києві: бензовоз влетів у відбійник (фото)