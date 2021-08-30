ДТП на Окружній у Києві: бензовоз влетів у відбійник (фото)

Аварія сталася неподалік із перехрестям з вулицею Міською та виїзду на Пущу-Водицю

Внаслідок аварії ніхто не постраждав

На Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний».

«На Кільцевій, неподалік із перехрестям з вулицею Міською та виїзду на Пущу-Водицю, водій вантажного авто влетів у відбійник», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Києві на переході автомобіль зніс пішохода.

Як повідомлялося, 6 серпня пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Трагедія трапилася в районі Березівки/Бузової. Там жінка спробувала перебігти дорогу в непередбаченому для переходу місці, проте її збило авто.