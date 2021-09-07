Пальне в Україні знову подорожчає: уряд встановив нові граничні ціни

Міністерство економіки оприлюднило нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку

Міністерство економіки оприлюднило нові граничні ціни на пальне, від яких АЗС зможуть встановлювати свою націнку

У порівнянні з серпнем, вартість літру дизельного пального та бензину зросте

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість дизельного пального – 21,69 грн/л, на підставі якої вираховується гранична ціна реалізації на АЗС. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Згідно з документом, середня вартість 1 л дизельного палива ULSD 10 ppm тепер становить 21,69 грн, а 1 л бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm – 25,94 грн.

У порівнянні з серпнем, вартість літру дизельного пального зросте на 58 копійок, а бензину – на 41 копійку.

Тож тепер, з урахуванням максимальних націнок, вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,94 грн за 1 л, дизельного пального – 28,69 грн за 1 л.

Як відомо, з 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК «Нафтогаз України». Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

До слова, експерти розповіли, як змусити автомобіль споживати менше пального.