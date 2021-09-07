В Україні бум продажів вживаних автомобілів. Названо найпопулярніші моделі

В Україні продажі вживаних автомобілів зросли на 56%

У серпні імпорт вживаних автомобілів в Україну виріс на 56%. Бестселером став Volkswagen Passat

Українські водії добре підготувалися до першого вересня: в останній місяць літа імпорт вживаних автомобілів виріс на 56% - до 51,3 тисячі машин. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».

Про причини ажіотажу на ринку автомобільного «секонд-хенду» не повідомляється. Але можна зробити припущення, що на статистику цього року суттєво вплинуло пільгове розмитнення «євроблях».

Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat. Впродовж серпня українці зареєстрували 3 327 машин цієї моделі.

Другий результат у Renault Megane – за місяць на українські номери отримали 2 832 авто.

На третьому місці Volkswagen Golf – 2 697 розмитнених машин.

Четверте місце – за Skoda Octavia. Власниками цієї моделі у серпні стали 2 435 українців.

Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1 657 машин.

Цікаво, що рейтинг найпопулярніших моделей на ринку нових авто має зовсім інший вигляд.