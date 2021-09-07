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    В Україні бум продажів вживаних автомобілів. Названо найпопулярніші моделі

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    В Україні продажі вживаних автомобілів зросли на 56% - В Україні бум продажів вживаних автомобілів. Названо найпопулярніші моделі
    В Україні продажі вживаних автомобілів зросли на 56%
    Фото: Glavcom.ua

    У серпні імпорт вживаних автомобілів в Україну виріс на 56%. Бестселером став Volkswagen Passat

    Українські водії добре підготувалися до першого вересня: в останній місяць літа імпорт вживаних автомобілів виріс на 56% - до 51,3 тисячі машин. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».

    Про причини ажіотажу на ринку автомобільного «секонд-хенду» не повідомляється. Але можна зробити припущення, що на статистику цього року суттєво вплинуло пільгове розмитнення «євроблях».

    Найпопулярнішим вживаним автомобілем місяця став Volkswagen Passat. Впродовж серпня українці зареєстрували 3 327 машин цієї моделі.

    Другий результат у Renault Megane – за місяць на українські номери отримали 2 832 авто.

    На третьому місці Volkswagen Golf – 2 697 розмитнених машин.

    Четверте місце – за Skoda Octavia. Власниками цієї моделі у серпні стали 2 435 українців.

    Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 1 657 машин.

    Цікаво, що рейтинг найпопулярніших моделей на ринку нових авто має зовсім інший вигляд.

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    Теги: Skoda Octavia Volkswagen Renault Skoda авторинок
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    В Україні бум продажів вживаних автомобілів. Названо найпопулярніші моделі