Поліція прокоментувала вандалізм на могилі Лесі Українки

Пошкодити пам’ятник Лесі Українки могли минулого року

Пошкодити пам’ятник на могилі поетеси Лесі Українки на Байковому цвинтарі в Києві могли минулого року. З того часу Київська міська адміністрація, ймовірно, не реставрувала його. Про це «Громадському радіо» повідомила інспекторка відділу комунікації поліції Києва Анастасія Костюченко. «Проводиться перевірка. Туди направлять



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Пошкодити пам’ятник Лесі Українки могли минулого року

Пошкодити пам’ятник на могилі поетеси Лесі Українки на Байковому цвинтарі в Києві могли минулого року. З того часу Київська міська адміністрація, ймовірно, не реставрувала його. Про це «Громадському радіо» повідомила інспекторка відділу комунікації поліції Києва Анастасія Костюченко.

«Проводиться перевірка. Туди направлять дільничного офіцера поліції для з’ясування обставин. Скоріш за все, з минулого року міська адміністрація не відновила цього пам’ятника», — зазначила речниця.

Гірлянди з пам’ятника зняв чоловік у квітні 2017 року. Тоді поліція його затримала.

Директорка департаменту культури КМДА Діна Попова повідомила, що їй про цю ситуацію нічого невідомо.

Нагадаємо, раніше глава Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський заявив, що вандали понівечили пам’ятник Лесі Українки, встановлений на її могилі на Байковому цвинтарі у Києві.