Вандали понівечили пам’ятник на могилі Лесі Українки

Вандали позбивали бронзові гірлянди на пам'ятнику

Вандали понівечили пам’ятник Лесі Українки, встановлений на її могилі на Байковому цвинтарі у Києві. Про це повідомив глава Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський. За його словами, сплюндрування споруди було помічено 24 лютого, коли на могилу прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки,



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Вандали позбивали бронзові гірлянди на пам'ятнику

Вандали понівечили пам’ятник Лесі Українки, встановлений на її могилі на Байковому цвинтарі у Києві. Про це повідомив глава Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

За його словами, сплюндрування споруди було помічено 24 лютого, коли на могилу прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шанувальники Лесиного таланту.

«[Прибулі люди] буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі – від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі», - пояснив Сидоржевський.

Керівництво Національної спілки письменників готує звернення до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування цього злочину.

Сидоржевський додав, що спілка письменників буде звертатися до Міністерства культури з клопотанням щодо відновлення пам’ятника.

Нагадаємо, у середині лютого у центрі Харкова невідомі розфарбували пам'ятник загиблим воїнам УПА в кольори польського прапора.