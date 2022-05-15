Рашисти оскаженіли через Євробачення: хизуються бомбами, які кидають на «Азовсталь» (фото)

Окупанти показали бомби, які скидають на завод «Азовсталь» у Маріуполі, де перебувають сотні поранених українських захисників

Напередодні гурт Kalush Orchestra, який представляв Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» цього року, в італійському Турині закликав світ підтримати Маріуполь та «Азовсталь».

«Save Mariupol, save Azovstal now», – сказав засновник і фронтмен гурту Олег Псюк зі сцени після свого виступу.

Після перемоги нашої держави на «Євробаченні» президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробить усе, щоб наступного року прийняти пісенний конкурс у відбудованому українському Маріуполі.

Дізнавшись про перемогу нашого гурту та після слів українського лідера, росіяни остаточно оскаженіли. Їх обурила безпрецендентна підтримка світу нашої держави, через що вони показали бомби, які скидають на «Азовсталь». На одному з вибухових пристроїв рашисти продублювали фразу Kalush Orchestra із закликом врятувати Азовсталь й відповіли: «Євровидение-2022». Услышал zov, въ***ть Аzov».

У Telegram-каналі, де опублікували фото бомб, також написали: «На відомому політичному шоу під назвою «Євробачення» перше місце було надано Україні. Росія, нарешті, у цьому треші не брала участі, але прохання українського гурту задовольнила як могла. Райт, як кажуть, нау. Цікаво, а де тепер відбудеться наступний конкурс?»

Нагадаємо, що окупанти 14 травня вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Водночас самі рашисти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння близько 2-2,5 тисяч градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.