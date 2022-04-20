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    Думки вголос

    Українці непереможні. Доки не починають сваритися між собою

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський та Порошенко владнали всі свої чвари. Що заважає українцям зробити так само? - Українці непереможні. Доки не починають сваритися між собою
    Зеленський та Порошенко владнали всі свої чвари. Що заважає українцям зробити так само?
    фото: glavcom.ua

    У нас всіх – українців – один ворог!

    Дивує бажання хороших людей – українців – посваритися між собою.

    Ви що, справді, думаєте, що орда, відступивши від нашої Столиці, вже не буде намагатися ліквідувати нашу Українську Державність? Чи ви думаєте, що на неокупованих територіях вас не дістануть московські крилаті ракети? Чи ви, геть з глузду з’їхали, і мрієте про депутатські мандати і чиновницькі крісла у той час, коли йдеться про виживання і саме існування української Нації та Держави?

    Щиро прошу вас, мої співвітчизники, припиніть розбрат! Не варто зараз мірятися, хрін зна чим, умовним «зеленоботам» і «порохоботам»…

    У нас всіх – українців – один ворог! Це Московська імперія.

    І пам’ятайте, прихильники різних політичних лідерів: «Не сотвори собі кумира».

    Бо, зараз ви всі в них зачаровані і впевнені у своїй правоті, а за деякий час – ви будете їх розпинати за ті, чи інші помилки…

    Люди! Украінці! Не уподібнюйтесь російському біологічному сміттю, яке «закохане» у терор, знищення вільних, ґвалтування, і свого дегенеративного царька путіна!

    Брати і Сестри, поки ми єдині – ми непереможні!

    Слава Україні!

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Українці непереможні. Доки не починають сваритися між собою