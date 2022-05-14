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    Події в Україні

    Скидають авіабомби та штурмують танками – наступ на «Азовсталь» триває

    Окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки - Скидають авіабомби та штурмують танками – наступ на «Азовсталь» триває
    Окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки
    фото: «Азов»/Telegram

    Попри вкрай критичну ситуацію, оборонці відбивають намагання прорвати позиції

    Ворог продовжує штурм території заводу «Азовсталь». Про це полк «Азов» інформує у своєму Telegram-каналі.

    «Протягом всього 80-го дня повномасштабного вторгнення країни-агресора, окупант скидає на захисників Маріуполя авіабомби, задіює важку артилерію і танки. Застосовує велику кількість піхоти для спроб штурму українських позицій», – ідеться у повідомленні.

    Попри вкрай критичну ситуацію, оборонці, докладаючи надлюдські зусилля, відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника, інформують «Азовці».

    Раніше родичі українських захисників, які боронять Маріуполь та перебувають на заводі «Азовсталь», закликали президента Китаю Сі Цзіньпіня вплинути на російського диктатора Володимира Путіна у питанні вивезення поранених бійців у безпечне місце.

    Також стало відомо, що Україна веде перемовини про евакуацію з території комбінату «Азовсталь» лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

    Тим часом у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

    Заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар заявив, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

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    Теги: росія окупанти війна Азов Україна окупація #stoprussia
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    Скидають авіабомби та штурмують танками – наступ на «Азовсталь» триває