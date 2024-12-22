Полонені росіяни розповіли про солдатів із КНДР, із якими довелося воювати пліч-о-пліч

«Люди вони зухвалі, можуть відібрати автомат у звичайного солдата», – сказав полонений про північнокорейців

Полонені російські солдати поскаржилися на військових, яких КНДР направила до Росії для участі у війні проти України. Росіяни заявили про зухвале та безрозсудне поводження корейців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Так, журналісти отримали ексклюзивні кадри допиту російських військовополонених від джерел у Силах оборони. Полонені розповіли про те, як себе поводять та як воюють північнокорейські військові, яких диктатору Володимиру Путіну надіслав Кім Чен Ин.

Один із полонених розповів, що північнокорейських військових утримують та навчають окремо від російських. За словами росіянина, у солдатів КНДР «мало теорії, але багато практики». У північнокорейців ті ж самі бліндажі, але розташовані окремо.

«Побачив другий раз я їх вже на передовій, коли вони воювали. Багато було вбитих серед них, багато поранених і ще більше живих. Люди вони зухвалі, можуть відібрати автомат у звичайного солдата», – сказав полонений.

Як зазначив росіянин, військових КНДР кидають першими у бій, а за ними солдати РФ.

«Кажуть, що вони «без голови», що їм начхати, куди йти і чого йти, божевільні товариші», – заявив окупант.

За його словами, був випадок, коли корейці відкрили вогонь по росіянах під час висування на позиції. В іншому випадку військовий КНДР прострілив ноги своїм «побратимам».

«Знаю, що харчують вони добре. Якщо вони їдять сирокопчену ковбасу, то найсмачніше, що ми їли – гречана каша. Так, їм все постачають, у них амуніція вся, зброя інша, у всіх «дванадцяті» Калаші, гвинтівки, кулемети, а у нас тільки АК-47», – додав він.

Інший полонений розповів, що вперше зустрів солдатів КНДР на полігоні «Постоялые Дворы» у Курській області. За його словами, там було близько 700 корейців.

Росіянин підтвердив слова іншого окупанта про легковажне поводження зі зброєю з боку солдатів Північної Кореї. Він зазначив, що один з північнокорейців на полігоні прострелив ноги своїм співвітчизникам, в іншому випадку «куля прилетіла у живіт інструктору».

Окупант поскаржився на мовний бар'єр та непорозуміння з південнокорейськими солдатами.

«Якщо чесно, то чим далі від корейців, тим спокійніше... Вони вдень стріляють по квадрокоптерах, FPV, по всьому, що літає. Не важливо це наший чи ваш FPV, навіть збивають», – сказав загарбник.

Раніше з’явилися подробиці того, як Росія кинула сотні північнокорейських солдатів на штурм уздовж лівого флангу оборони ЗСУ в Курській області.

Тим часом росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів КНДР, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Так противник на Курщині намагається приховати втрати північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, на вихідних 11-й армійський корпус Північної Кореї зазнав значних втрат під час штурму українських позицій у Курській області. Як повідомляє Forbes, приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.

«Похмурий гумор українських операторів безпілотників не відповідає смертельній серйозності їхньої роботи. Водночас жива сила Північної Кореї значно допомогла стримати російські атаки в Курську, що дозволило об'єднаним російсько-північнокорейським силам відвоювати село Плехове після трьох виснажливих піхотних атак минулих вихідних», – зазначається в статті.

До слова, розвідка Південної Кореї назвала втрати військ КНДР на Курщині. Щонайменше сотня північнокорейських військових, дислокованих в Росії, загинули, а ще тисяча – дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області.