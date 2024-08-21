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Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
Саме Лапін очолював угруповання військ РФ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область
фото: з відкритих джерел

На кордоні з Росією утворилася прогалина в обороні, якою і скористалися ЗСУ під час операції на Курщині

Генерал-полковник армії окупантів Олександр Лапін, який мав стежити за безпекою в Курській області, розпустив раду щодо нагляду над захистом цього прикордонного регіону ще на весні. Через це на кордоні з Росією утворилася прогалина в обороні, якою і скористалися ЗСУ під час операції на Курщині. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, українські сили застали росіян зненацька й непідготовленими і під час наступу на Курську область.

Зазначається, що Лапін не сам «відчинив ворота» для наступу на цей регіон – на цьому напрямку виникла критична нестача людей. Однак його помилка є типовою для вищого керівництва, яке часто відірване від реалій поля бою, наголошує видання.

Невідомо, чи допомогла б розпущена Лапіним міжвідомча рада, до якої входили військові офіцери та представники місцевих і регіональних органів безпеки, організувати узгоджену відповідь з боку Москви. Але без централізованого органу, відповідального за реакцію Росії, зусилля Кремля з витіснення українських сил досі були хаотичними та неефективними.

Це призвело до того, що російські силові відомства, такі як Міністерство внутрішніх справ і Федеральна служба безпеки, а також Міністерство оборони Росії намагаються самостійно відповісти на прорив кордону.

За словами російських воєнних кореспондентів, за кілька днів до вторгнення України в РФ, командування Лапіна надсилало до Москви доповіді, в яких попереджало, що українські війська нарощують свою чисельність на лінії фронту. Але цей трюк використовувався обома сторонами раніше як тактика психологічної війни, кажуть росіяни, знайомі з прикордонними маневрами. Тому Москва відкинула ці попередження Лапіна.

Коли українські війська зайшли на нічийну територію між Україною і РФ, вони не зустріли жодного опору, а всередині Росії не було сил територіальної оборони, які б допомогли їх сповільнити. Першими їх зустріли призовники з 488 мотострілецького полку та 144 мотострілецької бригади, які не мали б воювати.

За нормальних обставин вони мали б близько 120 одиниць бронетехніки, включаючи танки та бронетранспортери. Однак у своєму першому збройному зіткненні призовники, ймовірно, мали від 10 до 20 одиниць.

WSJ також згадує, що такий провал Лапіна трапляється вже не вперше. Саме він очолював угруповання російських військ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область. Нині Лапін очолює Ленінградський військовий округ. 

Нагадаємо, 12 серпня Олександр Сирський уперше підтвердив операцію ЗСУ у Курській області та заявив, що Україна контролює у Росії територію площею у 1000 кв. км. Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ, МВС та іншим чиновникам підготувати гуманітарний план для проведення операції на території Курської області.

Натомість під час засідання з питань ситуації у Курській області, президент Росії Володимир Путін, помітно нервуючи, заявив, що йому тепер усе ясно: Україна нібито вдерлася у Курську область Росії, щоби покращити свої переговорні позиції, проте Москва не вестиме переговорів із Києвом.

Як повідомлялося, від початку бойових дій у Курській області, РФ втратила контроль над 28 населеними пунктами. Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов під час спілкування із російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас за підрахунками аналітиків DeepState, орієнтовно 93 населені пункти вдалося звільнити. Також вони уточнили, що невідомий статус ще десяти населених пунктів.

До слова, член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

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Теги: Курщина росія війна ЗСУ

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