The Times розповіла про масову атаку солдатів КНДР на Курщині

Наразі у Курській області перебуває близько 11 тисяч північнокорейських солдатів, готових вступити в бій

З’явилися подробиці того, як Росія кинула сотні північнокорейських солдатів на штурм уздовж лівого флангу оборони ЗСУ в Курській області. Цей штурм відбувся вранці 15 грудня. Про це пише The Times.

«Північнокорейці були викинуті на нейтральну територію ясним грудневим ранком, не маючи ні прикриття темряви, ні, мабуть, занепокоєння своїх генералів. Одягнені в зелену форму російської армії, корейці не намагалися шукати укриття, і їх швидко помітив український безпілотник, що перетинав засніжене поле», – пише газета The Times.

Як зазначив ветеран битви за Бахмут, 35-річний офіцер спецпризначенців Віталій, судячи з усього, у корейців був такий самий простий наказ «наступати або померти», як і у «вагнерівців».

«Бачити таку велику групу, що рухається разом, було для наших мінометників і кулеметників немов сон. Я не знаю, чи всі вони загинули. Але скажімо так, атака була зупинена досить швидко», – зазначив боєць.

За даними Пентагону, молоді корейці гинули сотнями.

«Жахливі фотографії воскових трупів, що лежать на снігу, були швидко опубліковані в мережі. На одному з відео було показано, як російський солдат намагається спалити обличчя мертвого північнокорейця, щоб приховати його етнічну приналежність», – ідеться в публікації.

Видання нагадує, що на Курщині нині перебуває близько 11 тисяч північнокорейських солдатів, готових вступити в бій.

Водночас зазначається, що Путін може отримати максимальні 100 тисяч солдатів з КНДР. Однак, поки що немає жодних ознак мобілізації цих додаткових військ, і знадобиться три місяці, щоб відправити їх на передову. За словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, ЗСУ можуть утримувати територію в Курській області щонайменше місяць, а можливо, і довше, все залежить від ресурсів.

Тим часом росіяни спалюють обличчя вбитих солдатів КНДР, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Так противник на Курщині намагається приховати втрати північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, на вихідних 11-й армійський корпус Північної Кореї зазнав значних втрат під час штурму українських позицій у Курській області. Як повідомляє Forbes, приблизно 200 військових були вбиті або поранені. Частина цих втрат стала результатом використання українськими силами вибухових дронів, прикрашених різдвяними іграшками.

«Похмурий гумор українських операторів безпілотників не відповідає смертельній серйозності їхньої роботи. Водночас жива сила Північної Кореї значно допомогла стримати російські атаки в Курську, що дозволило об'єднаним російсько-північнокорейським силам відвоювати село Плехове після трьох виснажливих піхотних атак минулих вихідних», – зазначається в статті.

До слова, розвідка Південної Кореї назвала втрати військ КНДР на Курщині. Щонайменше сотня північнокорейських військових, дислокованих в Росії, загинули, а ще тисяча – дістали поранення під час запеклих боїв з українськими військами в Курській області.