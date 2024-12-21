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Росіяни просунулися на Курщині – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росіяни просунулися на Курщині – ISW
Триває 1032-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Російські сили недавно просунувся на захід від Малої Локні

Російські загарбники нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області на тлі продовження наступальних операцій 20 грудня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, як українські сили завдають ударів по передбачуваним північнокорейським позиціям під російським командуванням на захід від Малої Локні (на північ від Суджі), що вказує на те, що російські сили недавно просунувся на захід від Малої Локні.

Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки, але ISW не знайшло підтвердження цього твердження.

Росіяни просунулися на Курщині – ISW фото 1

Крім того, в РФ заявляли, що українські сили контратакували поблизу Новоіванівки та Дарино (обидва на південний схід від Коренево).

Нагадаємо, 19 грудня речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що за оцінками США в Курській області було вбито та поранено «кілька сотень» північнокорейських військовослужбовців.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська завдали удару по Рильську Курської області 20 грудня ракетами Atacms, хоча в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн стверджував, що російські війська збили кілька ракет Himars поблизу Рильська.

До слова, триває 1032-й день повномасштабної війни.

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Теги: блогер окупанти росія війна Курщина ISW

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