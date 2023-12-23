Польські протестувальники розблокували один із пунктів пропуску на кордоні

Наступні рішення вже обговорюватимуться після Нового року за столом перемовин

Блокаду на пункті пропуску «Шегині-Медика» було призупинено. Уряд Польщі веде перемовини. Про це в Twitter-акаунті повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.

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«Аграрний протест в «Медиці» призупинено. З самого ранку разом із міністром сільського господарства й розвитку села Чеславом Секерським говорили з фермерами, які очолюють протест. Протест призупинено, три основні вимоги перейдуть у фазу реалізації якнайшвидше», – написав Колодзейчак.

Віцеміністр додав, що наступні рішення вже обговорюватимуться після Нового року за столом перемовин.

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Нагадаємо, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ». До слова, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україно