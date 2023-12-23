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Польські протестувальники розблокували один із пунктів пропуску на кордоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Польські протестувальники розблокували один із пунктів пропуску на кордоні
Блокаду призупинено, уряд Польщі веде перемовии з протестувальниками
фото з відкритих джерел

Наступні рішення вже обговорюватимуться після Нового року за столом перемовин

Блокаду на пункті пропуску «Шегині-Медика» було призупинено. Уряд Польщі веде перемовини. Про це в Twitter-акаунті повідомив віцеміністр Міністерства аграрної політики Міхал Колодзейчак.

«Аграрний протест в «Медиці» призупинено. З самого ранку разом із міністром сільського господарства й розвитку села Чеславом Секерським говорили з фермерами, які очолюють протест. Протест призупинено, три основні вимоги перейдуть у фазу реалізації якнайшвидше», – написав Колодзейчак.

Віцеміністр додав, що наступні рішення вже обговорюватимуться після Нового року за столом перемовин.

Нагадаємо, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ». До слова, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україно

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?
Теги: Польща місцева влада протест кордон

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