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Україна та Польща узгодили план дій для розблокування кордону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та Польща узгодили план дій для розблокування кордону
фото: Міністерство розвитку громад

Наступним етапом стануть переговори представників міністерства інфраструктури Польщі з протестувальниками

Сьогодні, 22 грудня, під час зустрічі українських та польських чиновників було погоджено план дій для того, щоб розблокувати пункти пропуску на кордоні між країнами. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

«22 грудня відбулась зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова із новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем. 

Ключовий результат зустрічі – погодження спільних позицій для розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап – перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників.

Наступним етапом стануть переговори представників міністерства інфраструктури Польщі з протестувальниками.

При цьому питання зміни до угоди про «транспортне безвіз» не обговорюється, наголошують у міністерстві.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ». До слова, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україно

Читайте також: Блокування кордону. Звідки ці складнощі з поляками?

Теги: Польща кордон прикордонники

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